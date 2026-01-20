Η θλιβερή δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού περί αμβλώσεων δεν εξέπληξε. Είναι, όμως, μια ευκαιρία να θυμήσουμε ότι στην εποχή που οι φιλελεύθερες αξίες δοκιμάζονται, τίποτα δεν πρέπει να θεωρούμε αυτονόητα κεκτημένο.

Στα αρχεία της Βουλής μπορεί κανείς να θυμηθεί τι λεγόταν όταν ψηφιζόταν ο νόμος 1609/1986, εν μέσω αντιδράσεων της Εκκλησίας και της συντήρησης.

Ο Ιωάννης Κεφαλογιάννης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, έκανε λόγο για «εγκλήματα εμβίων όντων». Ο Σωτήρης Κούβελας ότι το νομοσχέδιο οδηγεί «ελαφρά τη καρδία τη μητέρα να σκοτώσει το παιδί της». Ο βουλευτής της ΝΔ Κατσαρός έκρινε ότι «ναι μεν έχει η γυναίκα το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά της, αλλά το δικαίωμά της αυτό είναι σχετικό και τελεί υπό περιορισμό, να μην προσβάλει τα δικαιώματα των άλλων και να μην παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη».

Ο Ιωάννης Παλαιοκρασσάς ξεσπάθωσε: «Θίγει ανεπανόρθωτα την ιδέα του έθνους που επιβίωσε και αναγεννήθηκε χάρη στην Εκκλησία μας, που δικαίως αποκαλείται κιβωτός του. Αλλά στρέφεται και κατά του πρώτιστου ατομικού δικαιώματος, του δικαιώματος στη ζωή, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Στηριζόμενο σε επιστημονικά αυθαίρετες απόψεις για το πότε αρχίζει η ζωή, επιτρέπει χωρίς κανένα σοβαρό λόγο τον φόνο όλων των εμβρύων κάτω από τους 3 μήνες με μόνη την απόφαση της εγκύου; Μα αυτή η νοοτροπία δεν είναι στη βάση κάθε δικτατορίας, ότι κάποιος άλλος αποφασίζει για τη ζωή μου; ‘Η μήπως αρκεί το επιχείρημα ότι υπάρχει διάσταση νόμου και πραγματικότητας; Τότε γιατί δεν νομιμοποιεί η κυβέρνηση και τις κλοπές και τους βιασμούς και τα ναρκωτικά;».

Ο τότε υπουργός Υγείας, Γιώργος Γεννηματάς προσκομίζοντας στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σχολίασε ότι το «φαινόμενο της υποκρισίας αποτελεί κρίση αξιών». Παλιά, είπε, «ήταν κάποια Θέκλα που έκανε τις αμβλώσεις, σήμερα είναι και τα λευκά δωμάτια κάποιων μαιευτηρίων». Οσες μπορούν να πληρώσουν κλινική είναι πιο ασφαλείς από τις φτωχές. «Αυτό», είπε στους βουλευτές της ΝΔ «δεν σας ενοχλεί κι είναι θέμα ιδεολογίας. Εμάς μας ενοχλεί. Και θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μεριμνήσουμε για όλες τις γυναίκες». Οσο για την Εκκλησία, απάντησε πως «εκείνο που έχει σημασία δεν είναι εκείνο που στασιάζεται ηθικά αλλά εκείνο που στασιάζεται κοινωνικά». Θλιβερό το λες ότι, 40 χρόνια μετά, αυτή η τελευταία διατύπωση μοιάζει σχεδόν επαναστατική.