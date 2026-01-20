Στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, το ανδρουλακικό ΠΑΣΟΚ απέρριπτε την «ανανέωση μεταγραφών». Τότε, αφού είχε βρεθεί από σπόντα στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στα πράσινα πηγαδάκια συζητούσαν αν θα υποδεχτούν εκείνους που θα ήθελαν να ακολουθήσουν το κόμμα του οποίου τα ποσοστά τσιμπούσαν ή αν θα τους κλείσουν την πόρτα επειδή παλαιότερα το είχαν εγκαταλείψει (για τον ίδιο ακριβώς λόγο) με προορισμό την Κουμουνδούρου. Τελικά, επελέγη η δοκιμασία του πασοκικού φρονήματος των υποψηφίων για επαναπατρισμό.

Οσοι επιθυμούσαν να ενταχθούν στους κόλπους του θα έπρεπε να αποδείξουν την πίστη τους σ’ εκείνο ξεκινώντας από τα χαμηλά, από τις εσωτερικές του διαδικασίες, όχι εντασσόμενοι κατευθείαν στην ΚΟ ή τα ψηφοδέλτιά του. Οι δε παλαιοπασόκοι που έγιναν συριζαίοι και μετάνιωσαν αποκλείονταν χωρίς καν δοκιμή. Σήμερα, ωστόσο, η μέθοδος ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού έχει αλλάξει. Ο αρχηγός απηύθυνε το πρώτο του κάλεσμα προς «όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές, δυνάμεις» να ακολουθήσουν – και να συνδράμουν – το Κίνημα στον αντιμητσοτακικό του αγώνα. Η επίσημη κομματική φωνή, μάλιστα, διευκρίνισε ότι προσκαλούν κι από τα δεξιά κι απ’ τα αριστερά, «χωρίς face control».

Εξομολόγηση

Η τροποποίηση των προϋποθέσεων που οφείλουν να πληρούν οι δυνητικές μεταγραφές αιτιολογείται. Κάτι η ακούνητη βελόνα, κάτι η πίεση που δέχεται από παντού, κάτι ο ανταγωνισμός για τη δεύτερη θέση, ο οποίος σκληραίνει τώρα που πληθαίνουν τα υπαρκτά ή μη κόμματα που την εποφθαλμιούν, το ΠΑΣΟΚ αναγκάζεται να ανοίξει και να περιμένει την επιστροφή ασώτων ή τη συστράτευση άλλοτε αντιπάλων του στην Κεντροαριστερά. Εξάλλου, συνήθως η στρατολόγηση στελεχών έχει συμβολικά οφέλη.

Στέλνει το μήνυμα πως μια πολιτική δύναμη είναι ισχυρότερη από άλλες. Κι όχι μόνο, οι «νεοφώτιστοι» ή οι μετανοούντες φέρνουν μαζί τους ψήφους σε διάφορες εκλογικές περιφέρειες – εφόσον έχουν χτίσει δική τους εκλογική βάση. Βέβαια, έπειτα από δεκατρία χρόνια συνεχών μετακινήσεων βουλευτών και πολιτευτών από το ένα κόμμα στο άλλο, τα ανοίγματα αυτού του είδους έχουν χάσει μέρος της απήχησής τους. Δεν οδηγούν πάντα στην πολυπόθητη αύξηση της κομματικής επιρροής. Τα πρόσωπα που θα επιστρατευτούν για να εκπέμψουν το σήμα της ενδυνάμωσης του κόμματος, λοιπόν, θα δείξουν και μέχρι πού μπορεί πραγματικά να φτάσει το ΠΑΣΟΚ. Το σκάουτινγκ που μόλις ξεκίνησε, άρα, θα είναι και μια εξομολόγηση του κομματικού χαρακτήρα που έχει διαμορφώσει πια.