«Πνεύμα διαλόγου»: Aυτό είναι το θέμα του φετινού Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η συγκέντρωση της παγκόσμιας ελίτ στον αλπικό αέρα του Νταβός – ένας τίτλος βγαλμένος από άλλες εποχές, καθώς ο «σταρ» του Φόρουμ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει περάσει τον τελευταίο χρόνο καταστρέφοντας την παγκόσμια τάξη.

Ο αμερικανός πρόεδρος θα προσγειωθεί στα χιονισμένα ελβετικά βουνά με τη μεγαλύτερη αμερικανική αντιπροσωπεία που έχει υπάρξει ποτέ στο Νταβός, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, του υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, του υπουργού Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, και του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ.

Πέρυσι, λίγες μέρες μετά τη δεύτερη ορκωμοσία του, ο Τραμπ μέσω βίντεο εκφώνησε μια έντονη ομιλία, στην οποία απείλησε με γενικούς δασμούς, προέτρεψε τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες και κάλεσε την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια «άμεσα» – δίνοντας τον τόνο, όπως αποδείχθηκε, για ένα χαοτικό 12μηνο.

Ενα χρόνο αργότερα, ό,τι είχε απομείνει από τη φθαρμένη παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες, διαλύεται ραγδαία και το «πνεύμα του διαλόγου» είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί, καθώς ο Τραμπ έχει στραφεί ξεκάθαρα εναντίον ευρωπαίων συμμάχων του για το θέμα της Γροιλανδίας – εκείνοι σκόπευαν να του μιλήσουν για το ζήτημα της Ουκρανίας, καθώς μάλιστα θα παραστεί και ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάτι που τώρα φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο.

Οι διοργανωτές του Φόρουμ ρώτησαν περισσότερους από 1.300 πολιτικούς, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς σχετικά με τους φόβους τους για το μέλλον. Εκείνοι προσδιόρισαν τη «γεωοικονομική αντιπαράθεση» ως τον πιο πιεστικό κίνδυνο για τα επόμενα δύο χρόνια – τη σύγκρουση για οικονομική κυριαρχία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Η δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή ήταν ο άμεσος πόλεμος μεταξύ των εθνών. Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ανέρχονται πλέον σε 2,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, μια ετήσια αύξηση 9,4%, η μεγαλύτερη αύξηση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Οι χώρες σε όλο τον κόσμο που αγωνίζονται να αυξήσουν τις πολεμικές δαπάνες είτε ως απάντηση στις αντιληπτές απειλές από τη Ρωσία, την Κίνα και τις ΗΠΑ είτε μόνο τα γεγονότα του 2026 είναι πιθανό να οδηγήσουν τους ηγέτες από δημοκρατίες και δικτατορίες στην ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.