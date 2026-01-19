Επικράτηση των σοσιαλιστών και αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο με τους ακροδεξιούς βγάζει η κάλπη του πρώτου γύρου των χθεσινών προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι σχημάτισαν ουρές στα εκλογικά κέντρα, με το βλέμμα στραμμένο σε ένα ιστορικό ορόσημο: μόλις για δεύτερη φορά στη μεταδικτατορική ιστορία της η χώρα οδεύει σε δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών σε έναν κατακερματισμένο πολιτικό χάρτη υπό το βάρος της κοινωνικής δυσαρέσκειας και της ανόδου της Ακροδεξιάς. Δύο δημοσκοπήσεις έξω από την κάλπη έδιναν στον υποψήφιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο ποσοστό 30%-35%, στον Αντρέ Βεντούρα του ακροδεξιού Chega 19,9%-24,1% και άφηναν στην τρίτη θέση τον υποψήφιο της Φιλελεύθερης Πρωτοβουλίας με 16,3%-21%.

Μερικά αποτελέσματα με περίπου 80% των ψήφων καταμετρημένες έδιναν στον Σεγκούρο λίγο πάνω από 30%, και στον Βεντούρα 25,6%, τοποθετώντας τον πάνω από το ανώτερο όριο των exit polls. Ωστόσο, όλες οι προβολές των πρόσφατων δημοσκοπήσεων έδειχναν ότι θα χάσει στον δεύτερο γύρο λόγω του υψηλού ποσοστού απόρριψής του, που ξεπερνά το 60% των ψηφοφόρων.

Αβεβαιότητα

Οι εκλογές διεξήχθησαν σε κλίμα πρωτόγνωρης αβεβαιότητας. Η χώρα που σπάνια χρειάστηκε δεύτερο γύρο – μόλις μία φορά από το 1974, το 1986 – βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εκλογική αναμέτρηση όπου η δυσαρέσκεια για τα παραδοσιακά κόμματα, η άνοδος της ριζοσπαστικής Δεξιάς και η κόπωση της κοινωνίας συνέθεσαν ένα εκρηκτικό μείγμα.

11 εκατ. στις κάλπες

Περίπου 11 εκατομμύρια ψηφοφόροι κλήθηκαν να επιλέξουν ποιος θα διαδεχθεί τον Μαρσέλου Ρεμπέλου ντε Σόουζα, σε μια διαδικασία με διακύβευμα πολύ μεγαλύτερο από μια προεδρική θητεία: το μέλλον της πολιτικής φυσιογνωμίας της Πορτογαλίας.

Η τελευταία δημοσκόπηση πριν από τις εκλογές, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από την εταιρεία Pitagórica, έδειξε τον υποψήφιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο, στο 25,1%, ακολουθούμενο από τον ηγέτη του Chega, Αντρέ Βεντούρα, στο 23%, και τον Ζοάου Κοτρίμ ντε Φιγκεϊρέντο, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το δεξιό, φιλοεπιχειρηματικό κόμμα Φιλελεύθερη Πρωτοβουλία, στο 22,3%.

Τον περασμένο Μάιο, το αντισυστημικό, αντι-μεταναστευτικό Chega, που ιδρύθηκε πριν από περίπου επτά χρόνια, έγινε το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας 22,8% των ψήφων.

Ο Βεντούρα έκλεισε την εκστρατεία του ζητώντας από τα άλλα κόμματα της Δεξιάς να μην του «εγείρουν εμπόδια» σε ενδεχόμενο δεύτερο γύρο με αντίπαλο τον υποψήφιο των σοσιαλιστών.

Αντίθετα, ο σοσιαλιστής Σεγκούρο έριξε στο τραπέζι τα χαρτιά της συσπείρωσης και της μετριοπάθειας απευθύνοντας έκκληση σε όλους τους δημοκράτες, τους προοδευτικούς και όλους τους ουμανιστές εκλογείς. Αν και η προεδρία είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, ο Βεντούρα είναι ο μόνος υποψήφιος που δείχνει πρόθεση για πιο παρεμβατική προσέγγιση, επεσήμανε η Economist Intelligence Unit, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι θεωρεί απίθανο ακόμη και η τάση αυτή να μεταφραστεί σε νίκη, ανέφερε.

Υπήρχαν εν τω μεταξύ άλλοι οκτώ υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων ο Λουίς Μαρκές Μέντες, στηριζόμενος από τους κυβερνώντες κεντροδεξιούς Σοσιαλδημοκράτες, και ο ναύαρχος ε.α. Ενρίκε Γκουβέια ε Μέλου, που ηγήθηκε της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της Covid-19 στη χώρα, καθένας από τους οποίους δημοσκοπικά κυμαινόταν προεκλογικά πάνω από 11%.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία, τυπικά δεν έχει εκτελεστικές εξουσίες. Ομως μπορεί να διαδραματίσει ρόλο διαιτητή σε περιπτώσεις κρίσεων και διαθέτει τη δυνατότητα να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει εκλογές.