Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε μόνο τα πρώτα 45 λεπτά για να «καθαρίσει» την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, επικρατώντας με 3-0 στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο 19χρονος Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος ξεκίνησε βασικός και είχε καθοριστική συμβολή, μοιράζοντας δύο ασίστ, ενώ από δική του ενέργεια προήλθε και το πρώτο γκολ του Δημήτρη Πέλκα. Στον πίνακα των σκόρερ βρήκαν θέση και οι Τάισον και Γιώργος Γιακουμάκης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, δίνοντας φανέλα βασικού στους Βολιάκο, Τέιλορ, Ζαφείρη, Πέλκα και Χατσίδη, ενώ ο Γιακουμάκης επέστρεψε στην ενδεκάδα. Ο Δικέφαλος του Βορρά μπήκε με ένταση και διάθεση να επιβάλει τον ρυθμό του από νωρίς. Στο 7ο λεπτό, Γιακουμάκης και Χατσίδης δεν κατάφεραν να βρουν την μπάλα στη μικρή περιοχή, χάνοντας την πρώτη μεγάλη ευκαιρία.

Στο 18′ ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ, όταν το σουτ του Χατσίδη απέκρουσε ο Χριστογεώργος και ο Πέλκας πήρε το ριμπάουντ για το 1-0. Η πίεση συνεχίστηκε, με τον Γιακουμάκη να απειλεί συχνά, ενώ στο 40′ ο Τάισον έκανε το 2-0 έπειτα από νέα ασίστ του Χατσίδη. Δύο λεπτά αργότερα, ο νεαρός μεσοεπιθετικός ξεκίνησε εντυπωσιακή προσπάθεια από το κέντρο και τροφοδότησε ιδανικά τον Γιακουμάκη, που διαμόρφωσε το 3-0 του ημιχρόνου.

Τα στατιστικά του πρώτου μέρους επιβεβαίωσαν την κυριαρχία του ΠΑΟΚ, με οκτώ τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι έξι στην εστία, έναντι μόλις μίας του ΟΦΗ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τον Δικέφαλο να διαχειρίζεται το προβάδισμα, κρατώντας την κατοχή και ρίχνοντας τον ρυθμό, έχοντας «κλειδώσει» τη νίκη.

Είναι χαρακτηριστικό πως στα πρώτα 20 λεπτά είχε μόλις μία τελική προσπάθεια. Το 3-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τον ΠΑΟΚ να στρέφει πλέον την προσοχή του στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και τις αναμετρήσεις που ακολουθούν απέναντι σε Μπέτις και Λυών.

Ανησυχία για Μεϊτέ

Η μοναδική ανησυχία έχει να κάνει με την αναγκαστική αντικατάσταση του Σουαλιό Μεϊτέ. Ο γάλλος μέσος τραυματίστηκε και λίγα λεπτά αργότερα αντικαταστάθηκε. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η αντικατάστασή του έγινε κυρίως για προληπτικούς λόγους, όμως όλα θα φανούν από τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί εντός της ημέρας. Πάντως, οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν πως το χτύπημα που δέχθηκε δεν θα τον εμποδίσει να αγωνιστεί κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις την Πέμπτη.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ (27′ Καμαρά), Ζαφείρης (87′ Σάστρε), Χατσίδης (87′ Γερεμέγεφ), Πέλκας (71′ Μπιάνκο), Τάισον, Γιακουμάκης (71′ Μύθου).

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης (69′ Καινουργιάκης), Κωστούλας (46′ Χριστόπουλος), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης (90′ Χνάρης), Σαλσέδο, Σενγκέλια (82′ Νέιρα), Ισέκα (69′ Θεοδοσουλάκης).

«Μια πετυχημένη μέρα»

O Ραζβάν Λουτσέσκου, στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά στη συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ, που έφερε την επικράτηση με 3-0, που του έδωσε τη δυνατότητα διαχείρισης των ποδοσφαιριστών ενώ στάθηκε και στον Δημήτρη Χατσίδη: «Ενα κορυφαίο παιχνίδι από εμάς με πολλές δυσκολίες που προηγήθηκαν καθώς είχαμε χάσει πολλούς παίκτες, δεν είχαμε τις αλλαγές που χρειαζόμασταν και αν κάτι πήγαινε στραβά θα έπρεπε να πάμε σε ειδικές καταστάσεις. Ξεκινήσαμε επιθετικά με ένταση, πήραμε προβάδισμα με 3-0, μιλούσα συνεχώς στους παίκτες μου για να μη δώσουμε καμία ευκαιρία στον ΟΦΗ, να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια των παικτών, την αυτοθυσία τους. Ο Πέλκας επέστρεψε σήμερα, ο Χατσίδης δεν ξέραμε πόσο θα ανταποκριθεί. Επίσης υπήρχαν παίκτες που έπρεπε να ξεκουραστούν, ενώ έλειπε και ο Οζντόεφ με κάρτες. Είναι μια πετυχημένη μέρα γιατί πήραμε τη νίκη, αλλά ξεκουράσαμε και παίκτες» είπε αρχικά ενώ για τον Χατσίδη σχολίασε: «Οποτε μπαίνει στο παιχνίδι μας δίνει πράγματα. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήξερα ότι θα μπει και θα παλέψει. Σήμερα έπρεπε να είμαι πιο συμμετοχικός και το έκανε φανταστικά και στο δημιουργικό κομμάτι και στην άμυνα. Οσο πας προς το τέλος μειώνονται και οι δυνάμεις, αλλά τον κράτησα όσο το δυνατόν περισσότερο στο γήπεδο λόγω και των προβλημάτων που είχαμε».

Ο Δημήτρης Χατσίδης αναφέρθηκε στα όσα του είπε ο Λουτσέσκου και στις πρώτες στιγμές μετά την αναμέτρηση: «Ο κύριος Λουτσέσκου μου είπε να το απολαύσω και να ακολουθήσω τις οδηγίες. Οι συμπαίκτες μου, μου είπαν όλοι μπράβο, με έκαναν να νιώσω χαρούμενος. Κάνω παρέα με τους μικρούς και με όλους τους Ελληνες γενικότερα. Με ενθάρρυναν όλα τα παιδιά πριν απ’ τον αγώνα. Ο Μιχαηλίδης μου έλεγε μπράβο και να συνεχίσω έτσι. Μετά το τέλος του αγώνα δέχθηκα αρκετά μηνύματα. Μίλησα με τους κολλητούς μου και με τον πατέρα μου. Με ρώτησε αν θα με περιμένει να φύγουμε μαζί…».