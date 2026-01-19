Για να είμαστε δίκαιοι, έκπληξη δεν το λες. Κάθε άλλο. Φτάνει να γνωρίζεις τα… βασικά: Δηλαδή ότι στα σχεδόν δύο χρόνια που ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κρατά τα κλειδιά του Ρέντη, ένα βασικό κομμάτι της «δουλειάς» είναι η προσαρμογή στα δεδομένα που βάζει ο επόμενος αντίπαλος. Αρκεί φυσικά να το επιτρέπει ο χρόνος προετοιμασίας. Στην προκειμένη περίπτωση; Ο χρόνος που δημιούργησε η χρήση του joker right που ανέβαλλε το σαββατιάτικο ματς πρωταθλήματος στην Τρίπολη με τον Αστέρα.

Γιατί κάπως έτσι πέρασε το διήμερο στο αθλητικό του κέντρο ο Ολυμπιακός. Και το σενάριο των δύο αυτών προπονήσεων ήταν συγκεκριμένο. Οι τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού (κατοχή μπάλας, παιχνίδι πίσω από την μπάλα, αμυντικό και επιθετικό transition) απέναντι σε αντίπαλο με σχηματισμό 3-4-2-1. Στο στυλ δηλαδή της Μπάγερ Λεβερκούζεν που κρατά ακόμη από την εποχή του Τσάμπι Αλόνσο – ναι, που μόλις απολύθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βάσκος κατοχύρωσε αυτόν τον σχηματισμό. Και αυτός διατηρείται από τη Λεβερκούζεν. Και με τον Ερικ Τεν Χαγκ που έμεινε για… λίγες παραστάσεις στην πόλη. Και με τον Κάσπερ Γιούλμαν που έχει αναλάβει την ευθύνη από τον Σεπτέμβρη.

Απαραίτητη σημείωση: Αυτό το 3-4-2-1 ο Ολυμπιακός το επέλεξε στις υποδομές του σχηματίζοντας εκείνη την απίθανη ομάδα Νέων που το 2024 κατέκτησε το Youth League. Εναν επιθετικό σχηματισμό που επί της ουσίας καταλήγει σε ένα «10άρι» και έναν winger πίσω από τον σέντερ φορ. Και γιατί έχει σημασία αυτό; Διότι προφανώς όταν επιλέγεις ένα τέτοιο κλειδί ξέρεις να φτιάχνεις και το αντικλείδι. Και στην προπόνηση του Σαββάτου λοιπόν αλλά (κυρίως) και χθες οι συνεργάτες του Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκαν με μια σειρά από πληροφορίες για τους ποδοσφαιριστές. Και για τις τοποθετήσεις ανάμεσα στις γραμμές. Και ειδικά το 3-4-2-1 της Λεβερκούζεν που τους επτά από τους εννέα βαθμούς στο Champions League τους μάζεψε «εκτός» (με νίκες στις έδρες της Μπενφίκα και της Μάντσεστερ Σίτι).

Εχουν προβλήματα οι Γερμανοί (δεν παίζουν ο βασικός τερματοφύλακας Μαρκ Φλέκεν, ο στόπερ Ταπσόμπα και ο winger Νέιθαν Τέλα). Εχουν και από τη πλευρά τους όμως μεγάλο κίνητρο γιατί μέσα στο 2026 δεν έχουν ακόμη νίκη. Και γιατί ένας βαθμός τους στέλνει λογικά στο top 24. Και γιατί ένα τρίποντο στη μάχη για την καλύτερη δυνατή κατάταξη. Ολα αυτά λοιπόν μπαίνουν στο ίδιο… μίξερ. «Πρέπει να μπούμε δυνατά. Να πιέσουμε το build up και να μην τους επιτρέψουμε να νιώσουν άνετα» επαναλάμβανε χθες ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όσο εξελίσσονταν το «διπλό» στο οποίο συμμετείχε κανονικά ο Λορέντσο Πιρόλα επιβεβαιώνοντας ότι είναι 100% έτοιμος.

Θα παίξει κανονικά ο Ιταλός δίπλα στον Ρέτσο. Και τέλος πάντων ο Ολυμπιακός που σήμερα περιμένει στην προπόνηση και τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι που επιστρέφει από το Κόπα Αφρικα (αναμενόταν στην Ελλάδα χθες βράδυ), δύο θέματα έχει: Ενα με τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ που αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη γάμπα και χθες έκανε ατομικό. Και ένα με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που χθες το βράδυ έπαιζε τελικό του Κόπα Αφρικα και αναμένεται να επιστρέψει οριακά. Με βάση αυτά που ξέρουμε; Θα τον περιμένει ο Μεντιλίμπαρ μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτή τη στιγμή όμως στο πλάνο 11άδας υπάρχει ο Μεντί Ταρέμι.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη εμφάνισή μας. Και δεν ξεχνάμε ότι με δύο νίκες μπορούμε να προκριθούμε στον επόμενο γύρο και να κάνουμε τους οπαδούς μας χαρούμενους» δήλωσε στην ιστοσελίδα της UEFA ο ιρανός φορ. Και δεν παρέλειψε να προσθέσει πως «πάντα προσπαθώ για να έχω την καλύτερη δυνατή παρουσία στα ματς». Θα ερωτηθεί και για το «9» και για άλλα πολλά το απόγευμα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου του «Γ. Καραϊσκάκης» (16:30 έχοντας μαζί του τον Ζέλσον Μαρτίνς). Και θα έχουν μπόλικο ενδιαφέρον οι απαντήσεις του μιας και ο 65χρονος προπονητής έχει εκείνη την ιδιαίτερη ειλικρίνεια. Είτε απαντά σε όλα, είτε απλά λέει πως δεν θέλει να απαντήσει. Βάσκος από το Θαλδίβαρ…