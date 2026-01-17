Η μνήμη έρχεται με τίμημα. Μας επιτρέπει να ξαναζήσουμε το παρελθόν και η ταυτότητά μας βασίζεται σε αυτή την ικανότητα, αλλά μπορεί επίσης να μας δεσμεύσει σε τραυματικές αναμνήσεις. Χωρίς μνήμη, επίσης, είναι αδύνατο να φανταστούμε πράγματα που δεν έχουμε βιώσει ακόμα – «η μνήμη και η φαντασία είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος». Στο εργαστήριο του βραβευμένου με Νομπέλ Σουσούμου Τονεγκάουα στο ΜΙΤ, ο νευροεπιστήμονας Στιβ Ραμίρεζ, μαζί με συναδέλφους του μπόρεσαν να αποκαταστήσουν «μνήμες που θεωρούνταν χαμένες». Προειδοποιεί για τους κινδύνους της τεχνολογίας «που είναι ικανή να τροποποιήσει την ίδια μας την ουσία». Και θυμίζει ότι η μνήμη δεν λέει πάντα το ίδιο πράγμα: «Περιλαμβάνει πολλή ανακατασκευή και αλλαγές με την πάροδο του χρόνου».

Βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Η κινεζική αστυνομία ξεκίνησε επίσημες δοκιμές στους δρόμους της Σενζέν με το ανθρωποειδές ρομπότ T800 της EngineAI. Πρόκειται για μια μηχανή φυσικού μεγέθους, με ύψος 1,73μ. και βάρος 75 κιλά, με μεταλλικό σκελετό και επιβλητική όψη, που σχεδιάστηκε για να επιβάλλει την τάξη. Μπορεί να φτάσει τα 10,8 χλμ./ώρα, τρέχοντας γρηγορότερα από τον μέσο άνθρωπο. Λειτουργεί επί 5 ώρες συνεχώς πριν χρειαστεί φόρτιση.

Κινείται με νευρωνικά δίκτυα για απόλυτη φυσικότητα βάδισης και διαθέτει πλήρη εποπτεία χώρου 360°. Η εταιρεία το ονόμασε T800 – μια σαφή αναφορά στον «Εξολοθρευτή». Προς το παρόν απλά συνοδεύει τις περιπολίες αλλά η εικόνα του και μόνο αλλάζει τα δεδομένα στη δημόσια ασφάλεια.

Εχει πρωταγωνιστήσει σε διεθνείς παραγωγές όπως το «Μπόργκεν» και το «Τhin ice», που περιγράφουν γεωπολιτικά παιχνίδια γύρω από την πατρίδα του, τη Γροιλανδία. Ο Ανγκουνγκουάκ Λάρσεν είναι ο πιο διάσημος ιθαγενής Ινουίτ ηθοποιός του αρκτικού νησιού των 56.000 κατοίκων, με πολλά διεθνή βραβεία. Τι σκέφτεται για τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ; «Οτι η πραγματικότητα ξεπέρασε τη φαντασία όλων των σεναριογράφων.

Ο Τραμπ είναι ακριβώς το αντίθετο από τον πρωθυπουργό μας, τον Μούτε Εγκεντε, ο οποίος είναι πολύ ήρεμος και σκέφτεται πριν μιλήσει. Εχουμε συνηθίσει να έρχονται άνθρωποι στη γη μας και να παίρνουν τα ορυκτά μας κερδίζοντας δισεκατομμύρια, χωρίς δικό μας όφελος. Νομίζω ότι θα υπάρχει μια εποχή πριν απ’ τον Τραμπ και μια εποχή μετά».

«Κάθε βράδυ, οι δρόμοι των ιρανικών πόλεων μετατρέπονται σε πεδία μαχών. Οι δυνάμεις ασφαλείας πυροβολούν με πραγματικά πυρά τα πλήθη. Ή με πλαστικές σφαίρες στοχεύοντας σε πρόσωπα και μάτια – εκατοντάδες άτομα χάνουν την όρασή τους. Το πρωί, τα ίχνη της πρωτοφανούς βίας είναι παντού: τρύπες από σφαίρες σε τοίχους και βιτρίνες καταστημάτων. Λεπτά ρυάκια ανθρώπινου αίματος τρέχουν στην άσφαλτο.

Τα νεκροτομεία στοιβάζουν τους νεκρούς έξω, είναι χιλιάδες σε όλη τη χώρα. Τα κορίτσια αφήνουν ελεύθερα τα μακριά μαλλιά τους. Ο 25χρονος Ραμίν μέσα στο πλήθος φωνάζει: «Διαμαρτυρόμαστε για μια καλύτερη ζωή, όχι για να πεθάνουμε»! Μια ώρα αργότερα, δολοφονείται. Ηταν μια εβδομάδα σκοταδιού και αίματος». Από ανταπόκριση ιρανού δημοσιογράφου στη «Liberation».