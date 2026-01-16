Υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και των νέων κρίσεων σε Ιράν και Γροιλανδία, η προτεραιότητα που αποδίδει η ΕΕ στην άμυνα και ασφάλεια επιβεβαιώθηκε περαιτέρω χθες όταν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη κατά την επίσκεψη του Κολεγίου των Επιτρόπων στη Λεμεσό με την ευκαιρία της κυπριακής προεδρίας, μίλησε για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας. «Στόχος είναι να δώσουμε την κατάλληλη απάντηση στις γεωστρατηγικές αλλαγές που συντελούνται», είπε, τονίζοντας ότι βρισκόμαστε «σε ταραγμένα γεωπολιτικά νερά».

Εμφανίστηκε όμως συγκρατημένη όσον αφορά τη Γροιλανδία, υποστηρίζοντας ότι «μπορεί να βασιστεί σε εμάς πολιτικά, οικονομικά και οικονομικά», χαρακτηρίζοντας το ζήτημα της ασφάλειας στην Αρκτική «πρωτίστως» θέμα του ΝΑΤΟ. Ανάλογη ήταν η στάση της ως προς το Ιράν, για το οποίο απέφυγε να σχολιάσει την πρόθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ να επέμβουν στρατιωτικά στη χώρα, παρότι χαρακτήρισε τα συμβάντα «αποτρόπαια» και «ανθρώπινη τραγωδία». Επιβεβαίωσε πάντως ότι η Κομισιόν θα προχωρήσει σε κυρώσεις εναντίον των «υπευθύνων για τις φρικαλεότητες». Οι κυρώσεις, είπε, «βοηθούν στον τερματισμό του καθεστώτος».

Γενικότερα η Ανατολική Μεσόγειος, περιοχή «ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για την Ενωση» όπως τόνισε ο κύπριος πρόεδρος, ήταν ένα εκ των θεμάτων της συνάντησης. «Η κυπριακή προεδρία θα προωθήσει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία με τα κράτη της περιοχής σε τομείς όπως η ενέργεια, η μετανάστευση και η περιφερειακή ασφάλεια» είπε ο Ν. Χριστοδουλίδης, ενώ η Φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Κομισιόν θα έχει έτοιμο τις επόμενες εβδομάδες σχέδιο δράσης για τη Μεσόγειο «με συγκεκριμένα έργα», ζήτημα που αποτελεί προτεραιότητα για την Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε επίσης στη συζήτηση που έγινε για την πλήρη ένταξη της Κύπρου στον χώρο Σένγκεν. «Προσβλέπουμε σε περαιτέρω ουσιαστική πρόοδο και επιτυχή κατάληξη εντός του 2026» τόνισε.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας που θα κληθεί να υλοποιήσει η Κύπρος, η πρόεδρος της Κομισιόν έδωσε έμφαση, πρώτον, στην άμυνα και ασφάλεια, τονίζοντας ειδικότερα για τα οκτώ σχέδια του SAFE, που εγκρίθηκαν, ότι «είναι επείγον να εγκριθούν από το Συμβούλιο για να επιτραπεί η ταχεία εκταμίευση των χρημάτων». Οσον αφορά την Ουκρανία επεσήμανε ότι η Κύπρος θα πρέπει «να διασφαλίσει ταχεία συμφωνία του Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου για το δάνειο των 90 δισ.». Τόνισε επίσης ότι οι «επόμενοι έξι μήνες θα είναι απολύτως κρίσιμοι» για την εφαρμογή του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Εδωσε επίσης μεγάλη έμφαση στο επόμενο ΠΔΠ, ώστε να υπάρξει πολιτική συμφωνία το 2026. Επί αυτού ο Ν. Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι η Κύπρος θα εργαστεί για να παραδώσει ένα «ώριμο διαπραγματευτικό πακέτο».