Πλούσια σε ορυκτά είναι η Γροιλανδία κι αυτός είναι ίσως ένας από τους βασικότερους λόγους –μαζί με τη στρατηγική της θέση- που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ.

Η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν επιτρέπεται εκεί για περιβαλλοντικούς λόγους, ενώ η εξόρυξη μετάλλων έχει αντιμετωπίσει γραφειοκρατία και αντιδράσεις από ντόπιους πληθυσμούς.

Η λειτουργία της οικονομίας της βασίζεται σημαντικά στη Δανία, της οποίας η Γροιλανδία είναι ημιαυτόνομη περιοχή. Περίπου το 40% του εργατικού δυναμικού της Γροιλανδίας απασχολείται από το κράτος. Η Δανία παρέχει επιχορήγηση που αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ των εσόδων της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και το 20% του ΑΕΠ του νησιού. Πληρώνει επίσης για την αστυνομία, τα δικαστήρια, τις εποπτικές αρχές των τραπεζών και σε μεγάλο βαθμό για τη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, τη διαχείριση των εξωτερικών υποθέσεων και την άμυνα.

Το ποσό αυτό ανέρχεται σε περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, δήλωσε στη Wall Street Journal ο Τόρμπεν Άντερσεν, πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου της Γροιλανδίας. Εάν το ποσό αυτό έπαυε να χορηγείται, όλα θα άλλαζαν σημαντικά. Βέβαια θα μπορούσαν να δίνουν αυτές τις επιδοτήσεις οι ΗΠΑ.

Η οικονομία

Ο συνδυασμός των επιδοτήσεων από τη Δανία, των επενδύσεων σε υποδομές όπως είναι το καινούργιο αεροδρόμιο στο Νουούκ και των αυξανόμενων παγκόσμιων τιμών για αλιεύματα που πουλά η χώρα, κυρίως μπακαλιάρο και γαρίδες, έχει βοηθήσει στη διατήρηση της οικονομίας σε καλή κατάσταση.

Όμως υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Η οικονομία της Γροιλανδίας αναπτύχθηκε κατά 0,8% το 2024 και μόλις 0,2% το 2025, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Δανίας. Μέρος αυτής της επιβράδυνσης συνδέεται με τη μείωση των αποθεμάτων γαρίδας, καθώς και με την πτώση των τιμών των αλιευμάτων. Η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας επηρεάζει την αναπαραγωγή των γαρίδων, τη στιγμή που έχει σημειωθεί αύξηση στον πληθυσμό του μπακαλιάρου, ο οποίος τρέφεται με γαρίδες.

Το κράτος πρόνοιας

Το νησί είναι ένα από τα μεγαλύτερα κράτη πρόνοιας στον κόσμο. Η αχανής έκταση είναι διανθισμένη με χωριά καλυμμένα με πάγο, των οποίων οι κάτοικοι –οι οποίοι μπορούν να μετακινηθούν μόνο με ελικόπτερα ή μικρότερα αεροπλάνα- είναι παρόλα αυτά συνηθισμένοι στα προνόμια της σοσιαλδημοκρατίας της Δανίας, από τη δωρεάν υγειονομική περίθαλψη έως τα καλά σχολεία, σχολιάζει η αμερικανική εφημερίδα. «Θα χρειάζονταν χρόνια και δισεκατομμύρια δολάρια για να μετατραπεί μια οικονομία όπου το 98% των εξαγωγών είναι θαλασσινά σε ένα μεγαθήριο εξόρυξης», αναφέρεται.

Ο πληθυσμός των 57.000 κατοίκων της Γροιλανδίας είναι αραιά διασκορπισμένος στις ακτές σε μια χώρα καλυμμένη κατά 80% από πάγο. Το βιοτικό επίπεδο ποικίλλει σημαντικά. Στην πρωτεύουσα, Νουούκ υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες και παροχές. Σε μικρότερους απομακρυσμένους οικισμούς, όπου οι μισθοί είναι κατά μέσο όρο 50% χαμηλότεροι, οι άνθρωποι κάνουν μπάνιο στον πάγο. Το νησί που είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο έχει μόνο περίπου 200 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένων δρόμου.

Τα μέταλλα

Σύμφωνα με στοιχεία από την Αρχή Ορυκτών Πόρων της χώρας τα οποία επικαλείται το Reuters, τρία από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σπάνιων γαιών της Γροιλανδίας –που είναι πολύ σημαντικά για μαγνήτες που χρησιμοποιούνται σε τεχνολογίες όπως ηλεκτρικά οχήματα (EV) και ανεμογεννήτριες- βρίσκονται στη νότια επαρχία Gardar.

Οι εταιρείες που επιδιώκουν να αναπτύξουν εκεί ορυχεία σπάνιων γαιών είναι η Critical Metals Corp, η οποία αγόρασε το κοίτασμα Tanbreez, η Energy Transition Minerals, της οποίας το έργο Kuannersuit έχει σταματήσει εν μέσω νομικών διαφορών, και η Neo Performance Materials.

Επίσης υπάρχει γραφίτης που χρησιμοποιείται κυρίως σε μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων και στην κατασκευή χάλυβα. Η εταιρεία GreenRoc έχει υποβάλει αίτηση για άδεια εκμετάλλευσης για την ανάπτυξη του έργου εξόρυξης γραφίτη Amitsoq.

Υπάρχουν επίσης κοιτάσματα χαλκού. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τέτοια ανεξερεύνητα πεδία στα βορειοανατολικά και κεντροανατολικά της Γροιλανδίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρεία 80 Mile επιδιώκει να αναπτύξει το κοίτασμα Disko-Nuussuaq, το οποίο περιέχει χαλκό, νικέλιο, πλατίνα και κοβάλτιο.

Τα ίχνη συσσωρεύσεων νικελίου είναι επίσης πολυάριθμα, σύμφωνα με την Αρχή Ορυκτών Πόρων. Η Anglo American έλαβε άδεια εξερεύνησης στη δυτική Γροιλανδία το 2019 και αναζητά μεταξύ άλλων κοιτάσματα νικελίου.

Υπάρχει ψευδάργυρος κυρίως στα βόρεια, σε γεωλογικό σχηματισμό που εκτείνεται σε μήκος άνω των 2.500 χλμ. Εταιρείες έχουν επιδιώξει να αναπτύξουν το έργο ψευδαργύρου και μολύβδου στο Φιόρδ Citronen, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους μη αναπτυγμένους πόρους ψευδαργύρου στον κόσμο, σύμφωνα με το Reuters.

Υποσχόμενες περιοχές για εξόρυξη χρυσού βρίσκονται γύρω από το φιόρδ Sermiligaarsuk στα νότια της Γροιλανδίας. Διαμάντια έχουν βρεθεί στα δυτικά, αλλά μπορεί να υπάρχουν και σε άλλα μέρη του νησιού.

Κοιτάσματα σιδηρομεταλλεύματος βρίσκονται στην Isua στη νότια Δυτική Γροιλανδία, στο Itilliarsuk στην κεντρική Δυτική Γροιλανδία και στη Βορειοδυτική Γροιλανδία κατά μήκος του Lauge Koch Kyst.

Γνωστά κοιτάσματα τιτανίου και βαναδίου βρίσκονται στα νοτιοδυτικά, τα ανατολικά και τα νότια. Το τιτάνιο χρησιμοποιείται για εμπορικούς, ιατρικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, ενώ το βανάδιο χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ειδικών κραμάτων χάλυβα. Η πιο σημαντική βιομηχανική ένωση βαναδίου, το πεντοξείδιο του βαναδίου, χρησιμοποιείται ως καταλύτης για την παραγωγή θειικού οξέος. Βρίσκεται επίσης βολφράμιο κυρίως στην κεντροανατολική και βορειοανατολική χώρα, με εκτιμώμενα κοιτάσματα στα νότια και δυτικά.

Όσον αφορά το ουράνιο, το 2021 το τότε κυβερνών αριστερό κόμμα Ινουίτ Ατακατιγίιτ απαγόρευσε την εξόρυξη ουρανίου, σταματώντας ουσιαστικά την ανάπτυξη έργου σπάνιων γαιών το οποίο έχει ουράνιο ως υποπροϊόν.