H υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ περιέγραψε την «τεράστια πίεση» που δέχεται το τελευταίο διάστημα λόγω των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ που έχει βάλει το νησί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του.

Η Μότσφελντ συναντήθηκε την Τετάρτη με τον Δανό Υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βάνς και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο.

«Δουλεύουμε πολύ σκληρά στο υπουργείο μας, παρά το γεγονός ότι δεν είμαστε πολλοί», ανέφερε σε συνέντευξή της στο εθνικό δίκτυο KNR μετά τις συνομιλίες. «Κανονικά δεν θα ήθελα να πω αυτά τα λόγια, αλλά θα τα πω: είμαστε πολύ δυνατοί. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά τις τελευταίες μέρες, φυσικά…».

Η Μότσφελντ ξέσπασε για λίγο και συγκράτησε τα δάκρυά της λέγοντας: «Συγκινούμαι πολύ. Είμαι καταβεβλημένη. Οι τελευταίες μέρες ήταν δύσκολες. Οι προετοιμασίες μας και η αυξανόμενη πίεση ήταν έντονες».

View this post on Instagram A post shared by TRT World (@trtworld)

Η υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας παραμένει δυνατή και υποσχέθηκε να εργαστεί «ώστε ο λαός της Γροιλανδίας στη χώρα μας να νιώθει ασφαλής και να ζει με ασφάλεια», προσθέτοντας: «Χρησιμοποιούμε όλη μας τη δύναμη για να το πετύχουμε καθώς συνεχίζουμε το έργο μας».