Το βράδυ της Τετάρτης μπροστά στις ανοιχτές κάμερες θέλησε να αναλάβει εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τον αιφνιδιασμό και αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ που γκρέμισε το «ελληνικό» σερί του Ολυμπιακού στις τρεις εγχώριες διοργανώσεις. «Την ευθύνη την έχει ο προπονητής γιατί δεν έβαλε την ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο» είπε δημόσια, καλύπτοντας με γενναιότητα… μέχρι και τον (ανεκδιήγητο) ρέφερι Αλέξανδρο Τσακαλίδη.

Ετσι δεν πρέπει να κάνουν οι προπονητές για να κρατούν έξω από την πόρτα των αποδυτηρίων του κάθε λογής… αμφισβήτηση; Ετσι έκανε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε αυτό το πρώτο σταυροδρόμι της χρονιάς. Στην πρώτη απώλεια τίτλου έπειτα από μια διετία. Βγήκε μπροστά για να καλύψει τους ποδοσφαιριστές του. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως όταν έμεινε μόνος μαζί τους δεν είπε και σε εκείνους όσα έπρεπε για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε κατώτερος της περίστασης. Ενα γκρουπ που έδωσε το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ όχι μόνο να πάρει το εισιτήριο για τους ημιτελικούς αλλά και να το κάνει με πολύ μεγαλύτερη άνεση από ότι θα περίμενε ο πιο αισιόδοξος οπαδός του. Και μιας και σε αυτές τις περιπτώσεις οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους; Ο 65χρονος ήταν λιτός και κατανοητός. «Τέλος οι δικαιολογίες. Εχουμε την υποχρέωση να νικήσουμε. Και η αρχή πρέπει να γίνει την Τρίτη και όλας με τη Λεβερκούζεν».

«Κάναμε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας από την ημέρα που είμαι εδώ. Σχεδόν τίποτα σωστά. Μπλοκαρισμένοι σαν να μην ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ούτε στα βασικά μας στοιχεία. Ολα λάθος. Μπάλες στα… χαμένα. Χωρίς καθαρό μυαλό. Με λάθος νοοτροπία. Χωρίς συγκέντρωση. Χωρίς τον τρόπο που θέλουν αυτά τα ματς. Με την εντύπωση ότι θα νικήσουμε απλά γιατί είμαστε καλύτεροι. Ομως δεν τρέξαμε. Δεν είχαμε πάθος. Και όταν δεν παίζουμε σωστά απλά δεν είμαστε καλύτεροι. Πραγματικά είναι η πρώτη και τελευταία φορά που δέχομαι μια τέτοια εικόνα. Η εντύπωση πως δεν προσπαθούσαμε» πυροβόλησε κατά… ριπάς ο Μέντι στην κριτική του. Και έγινε ακόμη πιο αναλυτικός, επικαλούμενος μάλιστα εκείνον που ήρθε τελευταίος από τον πάγκο. Τον Αλέξη Καλογερόπουλο (σ.σ. αντικατέστησε τον τραυματία Ζουλιάν Μπιανκόν στο 79′). «Οταν πίεζαν έπρεπε να ανεβείτε ψηλότερα. Και εάν υπήρχε μπλοκάρισμα στην κυκλοφορία, να γίνει μακρινή μπαλιά στον χώρο που βρίσκονται οι επιθετικοί μας, να παίξουμε στο δικό τους μισό και να πάρουμε τις δεύτερες μπάλες. Το κάναμε μόνο δέκα λεπτά στο τέλος. Μπήκε ο «Κάλο» και οι έξι επαφές που έκανε με την μπάλα, ήταν όλες σωστές. Από αυτές οι τρεις έγιναν ευκαιρίες. Ηταν ο μόνος που κατάλαβε το παιχνίδι».

Φτάνοντας λοιπόν στο διά ταύτα: «Δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι. Και από εδώ και πέρα τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες τέτοιες εμφανίσεις. Μπορεί να χάσουμε, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά όχι παίζοντας έτσι. Στο πρωτάθλημα η διαφορά είναι στον βαθμό με τους αντιπάλους μας και εφεξής είναι υποχρεωτικό να κερδίζουμε όλα τα ματς. Χωρίς δικαιολογίες. Και σίγουρα με διαφορετική εικόνα από αυτή που είχαμε την Τετάρτη. Και πριν από αυτό έχουμε τη Λεβερκούζεν για το Champions League. Δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο για λάθη ή χαλάρωση. Είμαστε πια σε αυτό το σημείο. Θέλουμε νίκες κάνοντας την αρχή από την Τρίτη. Εχουμε την υποχρέωση να νικήσουμε».

Καλύτερα ο Μπιανκόν

Θα είναι διαθέσιμος ο Ζουλιάν Μπιανκόν για το ματς της Τρίτης με την Μπάγερ Λεβερκούζεν; Λογικά ναι. Ο Γάλλος αποχώρησε τραυματίας στο 79΄ του προημιτελικού καθώς έπειτα από ένα «πάτημα» αντιπάλου (σ.σ. που δεν τιμωρήθηκε με κάρτα) το πόδι του «κόλλησε» στο χορτάρι νιώθοντας ενόχληση στον αχίλλειο. Βγήκε με την ανησυχία μην έγινε κάτι σοβαρό, αλλά ήδη από χθες είναι καλύτερα και το Σάββατο λογικά θα προπονηθεί. Σάββατο γιατί σήμερα υπάρχει ρεπό.