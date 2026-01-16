Ο Παναθηναϊκός κινείται δυναμικά στη μεταγραφική αγορά του Ιανουαρίου, αναζητώντας λύσεις που θα ενισχύσουν άμεσα το ρόστερ και θα ανεβάσουν την ποιότητα της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ. Παρά την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και την πειστική εμφάνιση απέναντι στον Άρη, οι Πράσινοι γνωρίζουν ότι χρειάζονται προσθήκες σε καίριες θέσεις, με κυριότερη αυτή του επιθετικού μέσου.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες το όνομα του Τόνι Φρουκ της Ριέκα. Οι Πράσινοι εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του 24χρονου κροάτη μεσοεπιθετικού, ο οποίος εντυπωσιάζει στην πατρίδα του και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της κροατικής λίγκας. Η πρώτη επαφή με τη Ριέκα, ωστόσο, ανέδειξε το υψηλό κόστος μιας τέτοιας μεταγραφής. Ο κροατικός σύλλογος ζητά ως αφετηρία διαπραγμάτευσης 11 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προκαλεί… ζαλάδα, αλλά δεν αποθαρρύνει πλήρως τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, οι Πράσινοι φέρεται να ανέφεραν ότι σκέφτονται να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο παίκτης είναι διατεθειμένος να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη Ριέκα, αλλά και τον ίδιο τον Φρουκ. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός γνωρίζει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Premier League – κυρίως από Εβερτον και Μπράιτον – ενώ απέρριψε προτάσεις από το MLS παρά τα τεράστια συμβόλαια που του προσφέρθηκαν.

Ο Φρουκ επιθυμεί να κάνει το επόμενο βήμα σε ένα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είναι διατεθειμένος να περιμένει προτάσεις. Ετσι, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτησή του μόνο εφόσον λάβει σαφή ένδειξη ότι ο παίκτης θα έβλεπε θετικά το ελληνικό πρωτάθλημα και την προοπτική του Τριφυλλιού. Σε οικονομικό επίπεδο πάντως, οι Πράσινοι εμφανίζονται έτοιμοι να καλύψουν τις απαιτήσεις του, προσφέροντας στο αστέρι της Ριέκα και πρωταγωνιστικό ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο του συλλόγου.

Τελειώνει το… σίριαλ

Οδεύει προς ολοκλήρωση η υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο. Αν και το θέμα καθυστερεί λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών στην ανταλλαγή εγγράφων με τη Γοδόι Κρουζ, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή και απομένουν λεπτομέρειες για να επισφραγιστεί η συμφωνία.

Το θέμα του αριστερού μπακ παραμένει ανοιχτό, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει χτυπήσει αρκετές πόρτες χωρίς αποτέλεσμα. Το όνομα του Νόα Αλεν της Ιντερ Μαϊάμι απασχολεί τον Παναθηναϊκό, αν και δεν έχει παρθεί απόφαση για να γίνει κίνηση για την απόκτηση του ομογενούς ακραίου αμυντικού.

Την ίδια στιγμή, η περίπτωση του Αλεξ Κραλ έχει «κολλήσει» στις απαιτήσεις της Ουνιόν Βερολίνου, αλλά και στο υψηλό πριμ υπογραφής που αξιώνουν οι εκπρόσωποί του.

Δημοσίευμα της «Daily Mail» συνέδεσε τον Παναθηναϊκό με τον αρχηγό των Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνίερ, τονίζοντας ότι ο 34χρονος δεξιός μπακ είναι πιθανός στόχος για το καλοκαίρι. Από την πλευρά των Πράσινων ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχει θέμα με τον έμπειρο ακραίο αμυντικό, ούτε έχει γίνει οποιαδήποτε επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

«Χάος στον Παναθηναϊκό»

Στον απόηχο των μεταγραφικών σεναρίων, αντιδράσεις προκάλεσαν στην Ελλάδα οι δηλώσεις του πρώην τερματοφύλακα των Πράσινων, Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι στην Πολωνία, όπου ανέφερε ότι «υπήρχε χάος στον Παναθηναϊκό» με αφορμή τις αλλεπάλληλες αλλαγές προπονητών. Μετά τις έντονες αντιδράσεις στα social media και την έντονη κριτική από φιλάθλους του Παναθηναϊκού, ο πρώην τερματοφύλακας διευκρίνισε ότι τα λόγια του παρερμηνεύθηκαν και ότι αναφερόταν «στο χάος ενός μεταγραφικού παραθύρου και όχι στην ομάδα».

Το βλέμμα στο αθηναϊκό ντέρμπι

Ικανοποιημένος με την εικόνα των παικτών του στο παιχνίδι με τον Αρη έμεινε ο Ράφα Μπενίτεθ, καθώς διαπίστωσε ξεκάθαρη αγωνιστική πρόοδο. Η προσθήκη των Τεττέη και Παντελίδη έφερε φρεσκάδα στην ομάδα που στρέφει πλέον την προσοχή της στο ντέρμπι που ακολουθεί με αντίπαλο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (18/01, 21:00).

O προπονητής του Παναθηναϊκού έχει πλέον ετοιμοπόλεμο τον Κυριακόπουλο, ξεκούραστους τους Ζαρουρί και Πελίστρι, ο Πάλμερ – Μπράουν είναι στο 100% και είναι πιθανό να επανέλθει στο βασικό σχήμα της ομάδας του, ενώ εξαιρετική αμφίβολη είναι η παρουσία του Τζούριτσιτς (ενόχληση στο γαστροκνήμιο).