Ο Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα της κοινής συνεδρίασης της συριζαϊκής ΚΟ και της Πολιτικής Γραμματείας, ανέλαβε την ευθύνη της ενότητας και των υπερβάσεων για την προοδευτική Ελλάδα. Είναι πολλά τα τσιτάτα που λένε ότι η σωτηρία μας εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς, αλλά όποιος την αναζητά στο παρελθόν που ήταν κάποιος άλλος (όπως όσοι συριζαίοι επιθυμούν να επιστρέψουν με κάποιον τρόπο στην τσιπρική αγκάλη) δεν έχει καταλάβει πόσο βαθύ είναι το πηγάδι μέσα στο οποίο έχει πέσει.

Υποψήφιος

Με αφορμή την τελετή υποδοχής του «Κίμωνα» είδαμε στους τηλεοπτικούς δέκτες τον Ευάγγελο Αποστολάκη, που τον είχαμε χάσει. Αφού είπε πολλά καλά λόγια για τη φρεγάτα, μίλησε και για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι «και τα δύο έχουν ενδιαφέρον». Προφανώς, δεν διευκρίνισε ποιο προτιμά. Ωστόσο, ενημέρωσε το φιλοθέαμον κοινό ότι θα είναι υποψήφιος στον προοδευτικό χώρο. Αρα, νομιμοποιείται κανείς να εικάσει πως δεν θα υπάρξουν πλάνα της δεύτερης να πηγαίνει με φουσκωτό και τον ναύαρχο καπετάνιο κάπου. Κρίμα.

Προστάτης

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης – κατά δήλωσή του – πιστεύει πως η απεργία των ταξί έχει προσχηματικά κίνητρα. Εχει «καθαρά κομματικό όφελος για τον ίδιο τον Θύμιο Λυμπερόπουλο. Ο ίδιος θέλει να κάνει πολιτική, δεν τον νοιάζει αν θα χάσει λεφτά, γιατί ο ίδιος δεν είναι οδηγός, είναι ιδιοκτήτης», σημείωσε. Μετά, αναφέρθηκε και σε καταγγελίες οδηγών για τα μισθώματα που τους ζητούν οι ιδιοκτήτες, εμφανιζόμενος ως προστάτης του απλού εργαζόμενου. Οχι για να μη λέτε ότι δεν λαϊκίζουν καλά κι οι αυτοσυστηνόμενοι ως φιλελεύθεροι.

Φαινόμενο

Πρώτα, παραπονέθηκε πως «όταν έχει η κυβέρνηση μια πολύ μεγάλη δυσκολία, αυτοί που βγαίνουμε στα Μέσα και υφιστάμεθα το πολιτικό κόστος είμαστε συγκεκριμένοι». Επειτα, εξήγησε ότι δεν το λέει μεμφόμενος τον Δένδια, αναφέρεται σε «ένα πιο γενικό φαινόμενο». Τέλος, αναρωτήθηκε «τι να κάνει ο Μητσοτάκης, να διώξει όσους δεν βγαίνουν; Θα μείνουμε πέντε στο Υπουργικό Συμβούλιο». Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποτύπωσε γλαφυρά την κυβερνητική φθορά. Περιέγραψε πώς η κυβέρνηση δεν πείθει ούτε μέλη της για τις επιδόσεις της.