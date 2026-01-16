Πηγαίνοντας προς την Παραλιακή μέσω… ημινότιων προαστίων, κάνεις μία στάση στην περιοχή της Δάφνης πριν κατηφορίσεις μέσω Μπραχαμίου και Ανω Καλαμακίου προς την πλευρά της Παραλιακής. Την προσοχή σου τραβάνε τα φώτα ενός κομψού, φιλικού εστιατορίου με τον τίτλο Jerar. Μμμ! σκέφτομαι. Γαλλική ονομασία σε μια περιοχή της Αθήνας που σίγουρα δεν ανήκει σε αυτές τις οποίες επιλέγουν για να δημιουργήσουν τα λεγόμενα chic εστιατόρια. Εκεί όπου πηγαίνουν ισχυροί του χρήματος και εγχώριοι stars.

Το Jerar χαρακτηρίζεται ως ανεπιτήδευτα γκουρμέ, έχει έμπνευση από τα γαλλικά μπιστρό, είναι βραβευμένο και επιτρέπει στον επισκέπτη να «κοιτάξει» κατευθείαν στην κουζίνα. Χώρος πεντακάθαρος, τελείως ανοιχτός, όπου δουλεύουν ταλαντούχοι σεφ. Εξω από το εστιατόριο με τη διεθνή κουζίνα (μεσογειακές και γαλλικές αναφορές στην πρώτη γραμμή) ακριβά αυτοκίνητα, στο εσωτερικό γνωστά πρόσωπα που έχεις ξαναδεί και στα δημοφιλή Ιώδιο και Brunello στο Κολωνάκι.

Αυτοί που λατρεύουν να κατεβαίνουν και να απολαμβάνουν τη θέα στο γαλάζιο της θάλασσας, κάποιες φορές κατευθύνονται προς τον Πειραιά, ακόμα και αυτές τις ημέρες και νύχτες που η θερμοκρασία «παίζει» πιο χαμηλά. Πέρα από τα γνωστά ψαροφαγικά spots στο Μικρολίμανο, οι «ιδιαίτεροι» μικροί χώροι γνωρίζουν τεράστια επιτυχία. Ενας από αυτούς είναι σίγουρα το οινοπαντοπωλείο Το Ειδικόν (κοντά στη Δραπετσώνα) με ατμόσφαιρα που θυμίζει τις παλιές ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του ’60. Αγαπημένο spot για πολλούς ανθρώπους των επιχειρήσεων, της πολιτικής και της τέχνης με «διακόσμηση» που ξυπνάει τη νοσταλγία και σίγουρα πολύ καλό φαγητό.

Η upper class λοιπόν επιλέγει, εκτός από τα ακριβά Japanese restaurants, τα γαλλικά σε όμορφους κήπους, τα roof garden των luxury hotels spots στη Δάφνη, το Μπραχάμι και γειτονιές του Πειραιά όπως η Δραπετσώνα ή πολύ κοντά στη Δραπετσώνα, όπου έχουν γίνει γυρίσματα εμβληματικών ταινιών. Not bad! Οι αλλαγές, οι «εναλλακτικές» επιλογές είναι πάντα καλές. Ξεφεύγεις από τα συνηθισμένα και απολαμβάνεις από καλό ψάρι μέχρι μαμαδίστικα φαγητά. Βάζω για πρώτη φορά το εντυπωσιακό ασπρόμαυρο μαντό μου και προχωράω σε… εναλλακτικές επιλογές! Τα κίτρινα γυαλιά δείχνουν τον κόσμο σε πιο αισιόδοξο μοτίβο. Οπως και οι γλάστρες με τους βασιλικούς που χαρίζουν υπέροχο άρωμα. Βασιλικός! Το ωραιότερο φυτό…

Από τη Δάφνη και τον Πειραιά, όπου όλα μοιάζουν όμορφα, ειδυλλιακά, στα βόρεια προάστια για την avant premiere της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή; – Μέρος πρώτο» του Αλέξανδρου Ρήγα σε διανομή της GD Plus Productions. Παρακολουθεί τέσσερις γυναίκες καθώς αντιμετωπίζουν το σκοτεινό παρελθόν που σημάδεψε τη ζωή τους και επιχειρούν να πάρουν την εκδίκηση που ποτέ δεν ξέχασαν. Με τόλμη, χιούμορ και μια αναρχική, σχεδόν παιδική διάθεση, οι ηρωίδες διεκδικούν τη δική τους δικαίωση.