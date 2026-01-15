Μήνυμα προς πάσα… πολιτική κατεύθυνση στέλνει η πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Τασούλα να δρομολογήσει συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο με τους πρώην πρωθυπουργούς. Ακόμη πιο ισχυρό είναι το μήνυμα προς το εσωτερικό της ΝΔ από το γεγονός ότι η πρώτη συνάντηση ήταν με τον Κώστα Καραμανλή και, μάλιστα, χωρίς να έχει προαναγγελθεί. Ηταν μια απόπειρα να σταλεί εικόνα ειρήνης και συσπείρωσης, με δεδομένη την απόκλιση που έχει καταγραφεί ανάμεσα στον Καραμανλή και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το σκεπτικό του Τασούλα το αποκάλυψε, άλλωστε, το ίδιο το Προεδρικό: «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πιστεύει ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η εθνική ομοψυχία, η σταθερότητα και η ενότητα είναι αξίες που πρέπει να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζονται από όλους τους παράγοντες του δημόσιου βίου και στο πλαίσιο αυτό έχει σημασία η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων». Ο επόμενος που θα περάσει την πόρτα του Τασούλα θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, μαθαίνουμε. Το μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα δει τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να εξηγήσω γιατί.

Με Σαμαρά στην Καλαμάτα

Ο Καραμανλής και ο Σαμαράς θα έχουν σύντομα κι άλλη κοινή δημόσια εμφάνιση στη Μεσσηνία. Αμφότεροι θα παρεβρεθούν στις 2 Φεβρουαρίου στον εορτασμό της Παναγίας της Υπαπαντής, την πολιούχο της Καλαμάτας, ύστερα από πρόκληση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου. Ο Σαμαράς συνηθίζει να βρίσκεται εκεί τις μέρες εκείνες, ενώ για τον Καραμανλή πληροφορίες λένε πως η επίσκεψη θα συνδυαστεί και με την ανακήρυξή του σε επίτιμο δημότη Καλαμάτας.

Χωρίς εκπροσώπηση ο Σύλλογος Τεμπών

Η ρήξη που προκλήθηκε στον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και η παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από τη θέση της προέδρου έχει και θεσμικές προεκτάσεις. Χθες, στην κοινοβουλευτική επιτροπή που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Hellenic Train, είχε κληθεί να καταθέσει τις θέσεις του και ο Σύλλογος. Ομως δεν εμφανίστηκε κανένας εκπρόσωπός του.

«15 ΛΕΠΤΑ» από tanea.gr

Πρεμιέρα έκανε χθες στην ιστοσελίδα των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr) η νέα διαδικτυακή εκπομπή «15 ΛΕΠΤΑ» του Γιώργου Παπαχρήστου. Ποδαρικό έκανε ο Αδωνις Γεωργιάδης, για μια καταιγιστική συνέντευξη στην οποία μέσα σε ένα τέταρτο χώρεσαν… τα πάντα, αφού και ο ο υπουργός παραδέχθηκε πως είναι «φλύαρος» και πάσχει από «ακράτεια λόγου». Συγκράτησα τη συζήτησή τους για τα «καρφιά» που έχουν πετάξει και ο Γεωργιάδης και άλλοι για τον Νίκο Δένδια, ότι δεν υπερασπίζεται και τόσο την κυβέρνηση όταν βάλλεται. «Ολοι οι πολιτικοί κρινόμαστε», είπε, αναφέροντας ότι «ο άνθρωπος έχει επιλέξει μια διαφορετικού τύπου πολιτική συμπεριφορά. Εχει το κοινό του». Πρόσθεσε, όμως, ότι «στις δύσκολες στιγμές, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγοι αυτοί που βγαίνουμε. Δεν αφορά τον συγκεκριμένο. Είμαστε λίγοι».

«Εφυγε» ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Γιώργος Βασιλείου

Σε ηλικία 94 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1931 κι η παιδική ηλικία του σημαδεύτηκε από τις περιπέτειες και την πολιτική προσφυγιά των γονιών του, που υπηρέτησαν ως εθελοντές γιατροί του Δημοκρατικού Στρατού στον ελληνικό εμφύλιο. Ο ίδιος εντάχθηκε στην πολιτική ζωή της Κύπρου τη δεκαετία του ’80. Στις προεδρικές εκλογές του 1988 κατέβηκε ως ανεξάρτητος υποψήφιος, με τη στήριξη του ΑΚΕΛ, και αντιπάλους τους Σπύρο Κυπριανού, Γλαύκο Κληρίδη και Βάσο Λυσσαρίδη. Στον δεύτερο γύρο αναμετρήθηκε με τον Κληρίδη και κέρδισε με ποσοστό 51,63%. Ως Πρόεδρος υπήρξε ταγμένος στην υπόθεση του Κυπριακού, ενώ, παράλληλα, πραγματοποίησε εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Κληρίδης, τελικά, πήρε τη «ρεβάνς» στις προεδρικές εκλογές του 1993. Επεφύλαξε, όμως, στον Βασιλείου τη μεγάλη τιμή να τον ορίσει το 1998 ως διαπραγματευτή για την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ.