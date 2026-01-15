Τα παιχνίδια που παίζει καμιά φορά η τύχη έχουν ενδιαφέρον: χθες ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή. Λίγες ώρες μετά, ο Τασούλας βρέθηκε σε ένα μέρος που, ανορθόδοξα, συνδέθηκε με την πρωθυπουργία Καραμανλή – στον Μπαϊρακτάρη, στο Μοναστηράκι. Η πρόσκληση ήρθε από τους τρεις υπασπιστές του Προέδρου (Χρήστο Γεωργαντή, Βασίλη Τσαπάρη και Γιάννη Καντζέλα) που οργάνωσαν κοινό κάλεσμα για τις (κοντινές χρονικά) ονομαστικές εορτές τους, καλώντας τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των Γραφείων της Προεδρίας. Σχολίασαν, άραγε, εκείνο το γεύμα του 2004, όταν «δεν θα έκαναν κουμάντο στη χώρα πέντε νταβατζήδες»;

Φωτογραφικό μενού

Το μενού δεν είχε αυτού του είδους τις γαλάζιες αναμνήσεις – η προεδρική παρέα που μαζεύτηκε έφαγε γύρο, κεμπάπ, ψητό κοτόπουλο και ραβανί που τιμήθηκε δεόντως. Οι ιδιοκτήτες, για να τιμήσουν τον Τασούλα, τοποθέτησαν τα τραπέζια μπροστά από ένα μεγάλο φωτογραφικό πορτρέτο του ίδιου του Μπαϊρακτάρη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την εποχή που ήταν δήμαρχος Κηφισιάς, πριν από 30 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν και άλλα τέτοια τυχαία ταξίδια στην οδό της μνήμης για τον Τασούλα, αλλά σίγουρα ευκαιρίες θα δοθούν, καθώς ο ΠτΔ σχεδιάζει να δεχτεί στο Προεδρικό Μέγαρο και άλλους πρώην πρωθυπουργούς. Και τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα.

Εκτός μετώπου

Παρότι μέχρι τώρα δεν είναι πολλοί που φαίνεται να εστερνίζονται την άποψή του στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο (ή την εστερνίζονται με άλλον τρόπο), ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε την πρότασή του για προοδευτικό μέτωπο, από το οποίο εξαίρεσε τη Μαρία Καρυστιανού: «Από αυτά που έχει διατυπώσει μέχρι τώρα η κυρία Καρυστιανού στο πλαίσιο της προαναγγελίας ενός κόμματος, δεν βλέπω ότι συμβαδίζει με την πρόταση της προοδευτικής κυβέρνησης» ανέφερε (ΣΚΑΪ), παρότι, όπως είπε, η Κουμουνδούρου έχει στηρίξει τη μάχη της για τα Τέμπη. Δεν είναι μόνο πως η Καρυστιανού μίλησε επικριτικά για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης του 2015, αλλά και το ότι εξίσωσε τη στάση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση.

Για τον Βαλυράκη

Την Παρασκευή 23 του μήνα, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ, πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι τιμούν τη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη, πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, ο οποίος διερευνάται δικαστικά. Το παρών, για να μιλήσουν για τον πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, του οποίου η διπλή απόδραση από τη φυλακή την περίοδο της δικτατορίας, μια φορά από το ΕΑΤ-ΕΣΑ και μια φορά από της φυλακές της Κέρκυρας, έχει μείνει στην ιστορία για την κινηματογραφική της φύση, θα δώσουν εκπρόσωποι των κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων κρητικών σωματείων και αντιστασιακών οργανώσεων, ενώ θα μιλήσουν γι’ αυτόν δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αντώνης Σαμαράς.

Απορία

Ποια κόρη πρώην υπουργών, οικονομολόγων, με επώνυμο βαρύ σαν πασοκική ιστορία, ανακοινώθηκε χθες ως μέλος του ΔΣ του ΟΠΑΝΔΑ;