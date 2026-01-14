Με την τρίτη επέτειο του δυστυχήματος των Τεμπών να πλησιάζει, το Μαξίμου στρέφεται και πάλι στον σιδηρόδρομο. Για την κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να δείξουν πως «όσα σχεδιάστηκαν και εξαγγέλθηκαν τον προηγούμενο χρόνο υλοποιούνται». Αλλωστε, οι περυσινές και τεράστιες σε όγκο διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα δεν έγιναν μόνο λόγω του δυστυχήματος αλλά και λόγω της αίσθησης ότι στο διάστημα που μεσολάβησε δεν άλλαξε τίποτα στον σιδηρόδρομο. Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού, καθώς σχεδιάζεται να έρθει το πρώτο καινούργιο τρένο στη χώρα μας στο πλαίσιο συμφωνίας της κυβέρνησης με τη Hellenic Train για 23 νέες αμαξοστοιχίες έως το 2027. Η ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί με τους Ιταλούς προκειμένου να δοκιμαστεί πιλοτικά η νέα αμαξοστοιχία είναι η 26η Ιανουαρίου. Με την εικόνα ενός νέου τρένου έπειτα από 22 χρόνια στις ελληνικές σιδηροδρομικές ράγες, το Μαξίμου θεωρεί ότι θα περάσει το μήνυμα πως κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει στον σιδηρόδρομο. Ωστόσο, αυτό αρκεί;

Παραίτηση μετά το ρήγμα

Εν τω μεταξύ, σε διάσταση βρίσκονται πλέον οι σχέσεις της Μαρίας Καρυστιανού με τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών που συμμετέχουν στον Σύλλογο, από τον οποίο χθες το βράδυ ανακοίνωσε, τελικά, την αποχώρησή της. Θυμίζω ότι τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβούλιου του Συλλόγου έχουν αποστείλει από το περασμένο Σάββατο, γραπτώς, αίτημα στην Καρυστιανού να παραιτηθεί από τη θέση της προέδρου, θεωρώντας πως δεν συνάδει με τον νέο της ρόλο στο πολιτικό σκηνικό. Η αρχική απάντηση της Καρυστιανού ήταν, όμως, αρνητική, θεωρώντας πως το αίτημα παραίτησης, όπως διατυπώθηκε, στερείται νομικής βάσης. Μετά και την προαναγγελία άλλων συγγενών ότι θα επιδιώξουν την καθαίρεσή της, ωστόσο, επανήλθε, ανακοινώνοντας ότι αποχωρεί από τον Σύλλογο και εκτοξεύοντας καρφιά εναντίον των υπολοίπων. Κάνει λόγο για διχασμό και έλλειψη διάθεσης συνεργασίας, για μια «απογοητευτική σε ηθικό επίπεδο» απόφαση να ζητηθεί η παραίτησή της, αφήνοντας αιχμές ακόμη και για «κίνητρα».

Ερευνα για το βίντεο

Ανεξάρτητο Ποινικό Ανακριτή διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Κύπρου, προκειμένου να διεξαγάγει ανακρίσεις για το επίμαχο βίντεο που παρουσιάζει μηχανισμό διαφθοράς στο προεδρικό μέγαρο. Ο Ανδρέας Πασχαλίδης, είναι πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και αναλαμβάνει τη διερεύνηση του ενδεχομένου διάπραξης ποινικού αδικήματος από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε σχέση με το βίντεο. Παράλληλα η υπόθεση έχει προκαλέσει τριγμούς και γύρω από τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ). Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του προέδρου της Κύπρου, Φιλίππα Καρσερά, παραιτήθηκε από την προεδρία του, καθώς στο βίντεο προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι χρησιμοποιείται ως «μαύρο πολιτικό ταμείο» για παράνομες εισφορές. Ο Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι σκέπτεται να τον καταργήσει πλήρως. Ως τότε, ανακοινώθηκε χθες νέα ρύθμιση ότι για δωρεές άνω των 20.000 ευρώ θα απαιτείται συγκατάθεση του δωρητή για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και του ποσού, ειδάλλως η εισφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΑΦΚΣ βρίσκεται στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας. Τον περασμένο Νοέμβριο είχαν προκληθεί αντιδράσεις από τη δημοσκόπηση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανδρέα Παπακωνσταντίνου, στην οποία διαπίστωνε έλλειμμα διαφάνειας.

Η έκθεση που είχε ανάψει φωτιές

Ειδικότερα, ο Γενικός Ελεγκτής σχολίαζε ότι είναι θεσμικά προβληματικό να προΐσταται του Φορέα η εκάστοτε σύζυγος του εκάστοτε Προέδρου (όπως προβλέπει ο ιδρυτικός νόμος του) γιατί έτσι «διασταυρώνεται» η φιλανθρωπία με την πολιτική εξουσία. «Από τον έλεγχο εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου εισφορές καταβλήθηκαν από εταιρείες οι οποίες είχαν κάποιας μορφής οικονομική δραστηριότητα με το κράτος, π.χ. εταιρεία που διαβουλευόταν με το κράτος για συμβόλαιο αρκετών εκατομμυρίων, την ίδια περίοδο κατέβαλε εισφορά στον Φορέα» σημείωνε η έκθεση. «Οι περιπτώσεις αυτές δεν υποδηλώνουν από μόνες τους σκοπιμότητα» τόνιζε, προσθέτοντας ωστόσο ότι προβληματίζει «η ύπαρξη παραγόντων οι οποίοι μόνοι τους ή συνδυαστικά μπορούν να υπονομεύσουν τη εμπιστοσύνη των πολιτών».

Διεθνής αντίκτυπος

Ο πολιτικός σεισμός που έχει προκαλέσει η υπόθεση στη Λευκωσία, μετά και την παραίτηση του συνεργάτη του Νίκου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, απασχόλησε χθες τους «Financial Times». Δημοσίευμα αναφέρει ότι το σκάνδαλο αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον Χριστοδουλίδη, ο οποίος στήριξε την προεκλογική του εκστρατεία στην υπόσχεση ότι θα «καθαρίσει το όνομα της χώρας» από τα σκάνδαλα διαφθοράς που είχαν αποκαλυφθεί τα προηγούμενα χρόνια.