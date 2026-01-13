Την έντονη διαφωνία της με το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε η Άλμα Λάτα, μητέρα της 20χρονης Κλαούντια, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Όπως τόνισε, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα, προτεραιότητα παραμένει η δικαίωση των θυμάτων μέσα από τη δικαστική οδό.

«Είναι λυπηρό τρία χρόνια μετά κανείς να μην είναι μέσα στη φυλακή. Και ο τελευταίος που φταίει, ο σταθμάρχης, αυτή τη στιγμή πίνει καφέ και βλέπει τηλεόραση. Εγώ σαν μάνα που πονάω το ίδιο με την κυρία Μαρία, πρέπει να κάνουμε σκληρό αγώνα αυτή τη στιγμή μέσα στα δικαστήρια. Γιατί όπως λέει και η Μαρία, η ανάκριση δεν έγινε σωστά, γιατί δεν έχει τον πρώτο λόγο. Και πρέπει όλοι μαζί, όλες οι οικογένειες, μαζί με τους δικηγόρους, πρέπει να δώσουμε σκληρή μάχη μέσα στα δικαστήρια.

Δεν είναι η στιγμή που η Μαρία πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση. Με αυτή την κίνηση μόνο συμφέρον έχουν αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της. Είναι μόνο αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν. Θα την χτυπήσουν από παντού. Τώρα πρέπει η Μαρία μαζί με εμάς, να δώσουμε σκληρό αγώνα μέσα στα δικαστήρια. Δεν θα ψηφίσω το κόμμα της Καρυστιανού»

Παράλληλα, εξέφρασε τον φόβο ότι μια πολιτική κίνηση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τρίτους. «Με αυτή την επιλογή, μόνο αυτοί που θέλουν να βολευτούν πίσω από τον πόνο της και αυτοί που θέλουν να μας διαλύσουν θα ωφεληθούν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού θα δεχθεί πιέσεις και επιθέσεις και πως ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί ενωμένος, μέσα από τα δικαστήρια.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν θα στήριζε ένα κόμμα που θα βασιζόταν αποκλειστικά στον πόνο των συγγενών. «Ο κόσμος ψηφίζει για την καθημερινότητά του, για την παιδεία, τον αγροτικό τομέα, τα προβλήματά του. Για να μπεις στην πολιτική πρέπει να έχεις άποψη για όλα, όχι μόνο για τα Τέμπη», τόνισε, συμπληρώνοντας πως «αυτή τη στιγμή, όλος ο χρόνος και η ενέργεια της πρέπει να δοθούν στη δικαστική μάχη για να δικαιωθούν τα παιδιά μας και όχι να ασχοληθεί με το ποιον θα έχει δίπλα της ή ποιοι θα συμμετάσχουν στο κόμμα».