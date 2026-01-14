Ο,τι κάνει η κυβέρνηση το βρίσκει μπροστά της. Αποφάσισε πριν από τις γιορτές να ρίξει στα σκυλιά τον δικό της, καταδικό της, αγροτοσυνεταιριστή Κώστα Ανεστίδη και τώρα ο Ανεστίδης είναι αυτός που σέρνει τον χορό. Τον διαπόμπευσαν σε υπερθετικό βαθμό, προκειμένου να τον αποκαθηλώσουν από τον θώκο τού… αρχιστράτηγου των μπλόκων της Μακεδονίας και τώρα ήρθε η δική του ώρα να απαντήσει. Και όταν ήρθε η στιγμή της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, τον απέκλεισαν, διότι ο πρόεδρος Κυριάκος Α΄ δεν ήταν δυνατόν να σφίξει το χέρι του Ανεστίδη που τελεί υπό έρευνα, καθότι σφίγγει μόνο «καθαρά χέρια». Υστερα από αυτό, λογικά κι ο άλλος εξερράγη. Ανθρωπος είναι. Ως εκ τούτου, έστειλε τελεσίγραφο στο Μέγαρο Μαξίμου «η απόφαση πάρθηκε το Σάββατο (στην πανελλαδική συνέλευση στη Νίκαια), ή μας δέχονται έτσι (δηλαδή με τη δική του συμμετοχή στην αντιπροσωπεία) ή όχι»!

Και αφού απέστειλε το τελεσίγραφο, έδωσε και τη διαταγή στις δυνάμεις ο αρχιστράτηγος:

«Στις 12 το μεσημέρι, όπου μπορεί το κάθε μπλόκο κλείνει τα πάντα και καταγγέλλουμε την κυβέρνηση γιατί αυτή εκβιάζει τον κόσμο και εμάς».

Ετσι όπως τα έκαναν, να τον λουστούν. Τον Ανεστίδη και τον κάθε Ανεστίδη…

Αγνόησαν το «τεκμήριο αθωότητας»

Βρήκα τελείως αντιδεοντολογικό, και βεβαίως παράλογο, τον όρο που έθεσε το Μέγαρο Μαξίμου για τη σύνθεση της επιτροπής των μπλόκων που θα συναντούσε τον Πρωθυπουργό – ήτοι, να μη συμμετέχουν σε αυτή άτομα που τελούν υπό διερεύνηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (περίπτωση Ανεστίδη – Μπότα).

Οντως έχει διαταχθεί έρευνα κατά των δύο αυτών αγροτοσυνεταιριστών και δυο τριών ακόμη από τους πρωταγωνιστές στα μπλόκα, των οποίων τα ονόματα δεν δημοσιοποιήθηκαν. Μάλιστα. Και; Τι σημαίνει αυτό; Ερευνα έχει διαταχθεί, δεν έχει υπάρξει ακόμη αποτέλεσμα επ’ αυτής, ούτε έχει διαταχθεί η παραπομπή των ερευνωμένων σε κάποιο δικαστήριο.

Πώς λοιπόν το Μέγαρο Μαξίμου αποφαίνεται ότι αυτοί δεν μπορούν να συμμετέχουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό; Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν τα παλικάρια του ευαγούς ιδρύματος, αλλά υφίσταται κάτι που ονομάζεται «τεκμήριο αθωότητας» και το αναγνωρίζουν σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου. Καταργήθηκε εδώ; Κι από πότε;

Παρέμβαση για το άρθρο 86

Σημαντική παρέμβαση, με εγχώριες αναφορές, του προέδρου του Συμβουλίου της Ευρώπης Θόδωρου Ρουσόπουλου εκδηλώθηκε χθες. Οπως ο ίδιος ανακοίνωσε, αποφάσισε να κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων του και να απευθύνει ερώτημα στην Επιτροπή της Βενετίας, το ανώτατο συνταγματικό όργανο στην Ευρώπη, που λειτουργεί συμβουλευτικά προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, σχετικά με το περίφημο άρθρο 86 του ελληνικού Συντάγματος. Ητοι, το άρθρο που αναφέρεται στα περί ευθύνης υπουργών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και την ασυλία που απολαμβάνουν ή δικαιούνται. Κατά τον Ρουσόπουλο, η κίνησή του έχει να κάνει με την ανάγκη να σταματήσει επιτέλους η εντύπωση ότι η πολιτεία αντιμετωπίζει με δύο μέτρα και δύο σταθμά τους πολίτες και τους πολιτικούς. Σημειωτέον ότι το ερώτημα που απηύθυνε στην Επιτροπή της Βενετίας, θεωρώντας ότι η γνωμάτευση της επιτροπής θα είναι χρήσιμη στην προσεχή αναθεώρηση του ελληνικού Συντάγματος, είναι η τελευταία του πράξη ως προέδρου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η θητεία του…

Συμπαρουσιαστής του «παραμυθιού»

Απ΄ όσο κατάλαβα χθες διαβάζοντας, όπως κάθε μέρα άλλωστε, για να παίρνω τη «γραμμή», τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, είναι… τεράστιο εσωκομματικό πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ, επειδή ένας… πικραμένος ονόματι Σαουλίδης, νομίζω Αντώνης, παράγων εκ Θεσσαλονίκης, θα βρεθεί στο πάνελ του εξ εφέδρων προέδρου Τσίπρα κατά την παρουσίαση του «παραμυθιού με… όνομα» στην πόλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, αλλά καταλαβαίνω πως και η άλλη πλευρά κάνει ό,τι μπορεί για να γεμίσει το κινηματοθέατρο Ολύμπιον (το οποίο ζήτημα είναι αν χωράει 400-500 άτομα), χρησιμοποιώντας την περίπτωση του εν λόγω Σαουλίδη.

Παρότι ο συγκεκριμένος διατείνεται ότι διαθέτει ένα τοπικό… ρεύμα (φυσάει πολύ ο Βαρδάρης αυτόν τον καιρό, να προσέξει να μην πουντιάσει…), έχω την αίσθηση ότι η επίμονη προσπάθεια κυβέρνησης και «τσιπρικών», να τον εμφανίσουν ότι συνιστά τεράστιο εσωκομματικό ζήτημα η παρουσία του στο πάνελ της παρουσίασης, προφανώς λειτουργεί αντιθετικά για το εγχείρημα. Διότι ο… πικραμένος συμπαρουσιαστής του «παραμυθιού» έχει ένα αρκετά «ενδιαφέρον» παρελθόν…

Τέτοιο, που να σε βεβαιώνει ότι η υπόθεση ανήκει στην κατηγορία… «έσταξε η ουρά του γαϊδάρου», a piece of cake, όπως θα λέγαμε και στην εύανδρο Ηπειρο…

Φλερτ με τον Τσίπρα

Ιδού μερικά από τα πολιτικά χαρακτηριστικά του. Οντας οπαδός του Ανδρουλάκη και υποστηρικτής του στην εσωκομματική εκλογή του 2021, περίμενε από τον άλλον ότι θα του ανταποδώσει τη στήριξη στις εθνικές εκλογές του 2023, οπότε έθεσε υποψηφιότητα για βουλευτής στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Είτε ο Ανδρουλάκης τον υποστήριξε με τον μηχανισμό είτε όχι, ο… πικραμένος Σαουλίδης έμεινε με την προσδοκία (της εκλογής) στο χέρι. Τερμάτισε δεύτερος και καταϊδρωμένος στις εκλογές, πίσω από τον πολύπειρο Χάρη Καστανίδη. Θεωρώντας όμως ως ένοχο για την αποτυχία του τον Ανδρουλάκη, έκανε το μεγάλο βήμα στις εσωκομματικές εκλογές του 2024. Πέρασε στο στρατόπεδο του Χάρη Δούκα, του ανθυποψηφίου του Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Από τη στιγμή που και ως προς αυτό απέτυχε, αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά του γι’ άλλους ορίζοντες. Ετσι, προ μηνών κάθισε στο ίδιο πάνελ με τη Γεροβασίλη και τον Τζανακόπουλο και καταπιάστηκε κι αυτός με την Κεντροαριστερά και το γιατί δεν σηκώνει κεφάλι. Τώρα ξεκίνησε φλερτ με τον Τσίπρα, μήπως είναι περισσότερο τυχερός…

Τουλάχιστον, δεν το βάζει κάτω…

(Η περίπτωσή του, με όλα τα προηγούμενα, συν την εμφάνισή του στο πάνελ Τσίπρα, αφιερούται εξαιρετικά στον δήμαρχο Δούκα, ο οποίος δεν συμφωνεί με το «πλιάτσικο» που δήθεν κάνει το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ και επιπλέον είναι και υπέρ του διαλόγου με τον Τσίπρα…)

Κρατάει μυστικά και ντοκουμέντα

Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό – εννοώ την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην «πρόεδρο» Καρυστιανού και τον Νικόλα Καραχάλιο. Ο Καραχάλιος, που έχει μείνει από καιρό «εκτός νυμφώνος», επειδή ερχόταν σε κόντρα με το περίεργο περιβάλλον της «προέδρου» και εν τέλει – και αναπόφευκτα – και με την ίδια, είναι προφανές ότι κρατάει μυστικά και ντοκουμέντα σχετικά με το «κόμμα» της «προέδρου». Τα βγάζει λίγα λίγα προς τα έξω, και αυτό έχει φέρει στα όριά της την «πρόεδρο». Ετσι, προχθές εμφανίστηκε στον ΑΝΤ1, στην εκπομπή του Κουσουλού, και ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι ο Καραχάλιος «είναι για ψυχίατρο», για «μέσα» δηλαδή. Αμα λες κάτι τέτοιο για κάποιον σαν τον Καραχάλιο, είναι προφανές ότι παίζεις με τη φωτιά. Και αποδείχθηκε αυτό, χθες. Οταν ο Καραχάλιος άνοιξε το στόμα του και δεν το έκλεινε με τίποτε. Μα με τίποτε όμως. Από όσα είπε (επίσης στον ΑΝΤ1) για τα μυστήρια του «κόμματος» Καρυστιανού και την ίδια, απομόνωσα το εξής: «Η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια, είναι διαταραχή. Κάποιος που λέει συνεχώς ψέματα είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε». Το οποίον σημαίνει ότι πλέον ο «διάλογος» μεταξύ αυτών των δύο θα γίνεται με όρους ψυχιατρικής!

Αναμενόμενο…

Κάνουν ουρά οι… σωτήρες

Ο Καραχάλιος επικαλείται συναντήσεις, διαθέτει, λέει, 600 μηνύματα μεταξύ των δύο, κάνει αποκαλύψεις για το πώς λειτουργούσε το σύστημα όσο αυτός βρισκόταν εκεί, και ρίχνει και μια βόμβα: ότι στην πραγματικότητα όλο αυτό είναι μια «σέχτα», η οποία έχει επικεφαλής τη δικηγόρο και πρώην υποψήφια με το ακροδεξιό κόμμα Νίκη, Μαρία Γρατσία. Οσο δε για τις προθέσεις της «προέδρου», αποκαλύπτει ότι θέλει να γίνει… πρωθυπουργός!!!

Να μας σώσει κι αυτή. Παιδιά, πάρτε σειρά οι… σωτήρες. Ενας ένας και μη σπρώχνεστε…