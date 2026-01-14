Το Fondation Louis Vuitton είχα επισκεφθεί τελευταία φορά πέρυσι, όταν (ήμουν αλήθεια τυχερή) ξεκινούσε η περίφημη έκθεση του μεγάλου David Hockney. Ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ού και του 21ου αιώνα. Χιλιάδες άνθρωποι το επισκέφθηκαν για να δουν από κοντά εκπληκτικά posters από τις εμπειρίες και περιπέτειές του στην Καλιφόρνια.

Το υπέρλαμπρο LΑ, το Beverly Hills κ.ά. Επειτα πέρασα από το Book shop για να αγοράσω κάποιο από τα βιβλία του εμβληματικού οίκου Taschen που ξεφυλλίζω με τεράστια ευχαρίστηση πάντα. Το Fondation Louis Vuitton είναι πάντα αγαπημένο μου. Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε … άλλον πλανήτη όταν το επισκέπτομαι. Στον μοναδικό, εξαιρετικό, θαυμάσιο κόσμο του υπερταλαντούχου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή θα βρεθούν οι επισκέπτες του Fondation στις 20 και 21 Μαρτίου, καθώς ο διάσημος έλληνας μαέστρος και η δική του Utopia Orchestra θα βρίσκονται εκεί για ένα εκπληκτικό κονσέρτο. Τυχεροί Παριζιάνοι. Μαγεία ο Theodor και η Ορχήστρα του.

Προς το παρόν θα τον θαυμάσουμε στο πολυσυζητημένο και πολυαναμενόμενο «Ρέκβιεμ για το Τέλος του Ερωτα» (διευθύνει την ορχήστρα) στις 24 Ιανουαρίου στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Βόλτες στο Παρίσι για υπέροχες εκθέσεις, ρεσιτάλ, συναυλίες και πολύ καλό φαγητό από τα μικρά εστιατόρια που βρίσκεις σε κάθε γωνιά του δρόμου, μέχρι αυτά που «κρύβονται» στην Avenue Matignon, την Avenue Montaigne αλλά και πολύ κοντά στην «ιστορική» Avenue Foch.

Κάποιοι κάτοικοι μεγαλύτερης ηλικίας μιλούν ακόμα για τη «θορυβώδη» σχέση του Αριστοτέλη Ωνάση με τη Μαρία Κάλλας, που όταν καβγάδιζαν στο υπέροχο διαμέρισμα της Avenue Foch η περιοχή… σηκωνόταν στον αέρα. Τα κορίτσια περπατούν στους δρόμους, κρατώντας τις πανάκριβες Hermes (Kelly και Birkin) όπως η Κιμ Καρντάσιαν (όταν επισκέπτεται το Παρίσι) ή οι αδελφές Χαντίντ κ.ά. Τα φώτα αστράφτουν έξω από το εξαίρετο Hotel «Le Grillon». Το πιο όμορφο στο Παρίσι.