Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο άκρως γοητευτικός, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στην πρώτη του νιότη ήταν πολύ εντυπωσιακός μέσα στο υπέρκομψο Dior tuxedo του. Ο Λίο είναι ένας star που μαζί με τους Κλούνι, Κρουζ και Χανκς έχουν φορέσει τα περισσότερα σμόκιν με άψογο μάλιστα τρόπο.

Με τις υπογραφές μεγάλων οίκων και το παπιγιόν να… στέκει άψογα στη θέση του. Η υπέρλαμπρη τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες στο Λος Αντζελες πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα) με όλους τους κορυφαίους της show business να δίνουν το παρών. Ακόμα και ο μέγας πολέμιος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζορτζ Κλούνεϊ «εγκατέλειψε» για λίγο τη βίλα του στη Νότια Γαλλία όπου κατοικεί μόνιμα πλέον για να φθάσει στο Hollywood με τη σύζυγό του Αμάλ, εκθαμβωτική μέσα στην κόκκινη τουαλέτα της.

Το ίδιο εκθαμβωτική η Τζούλια Ρόμπερτς η οποία αν και έχει περάσει τα 50… σκίζει πραγματικά έστω και αν έχει επιλέξει ένα απλό μαύρο φόρεμα. Καλλονή και η αρκετά μικρότερή της Ανα ντε Αρμας με επίσης μαύρη τουαλέτα όπως και η Κάιλι Τζένερ η οποία έκλεψε όλα τα flash. Η Τζένερ φορούσε διαμάντια 100! καρατίων και έδειχνε πανευτυχής στο πλευρό του βραβευμένου με Χρυσή Σφαίρα συντρόφου της, Τιμοτέ Σαλαμέ (καλύτερος ηθοποιός σε κωμικό ρόλο για το «Marty Supreme»).

Τα βλέμματα βέβαια στις στυλιστικές επιλογές και του Σαλαμέ εκτός από τον Ντι Κάπριο ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία «Μία μάχη μετά την άλλη» που απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας.

Οι Χρυσές Σφαίρες είναι ο μεγάλος προάγγελος των Oscar. Εμείς θα «σταθούμε» στις καλύτερες εμφανίσεις που κάνουν τα flash να αστράφτουν εκτυφλωτικά… Εκείνη η οποία συγκέντρωσε αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ με vintage δημιουργία (του 2003) η οποία σύμφωνα με τους fashion editors έδειχνε επάνω της παλιομοδίτικη…