Σκηνικό πολιτικής κρίσης διαμορφώνεται στη Λευκωσία μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο στο Twitter που παρουσιάζει την ύπαρξη μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό Μέγαρο. Η υπόθεση, πέραν του ότι έχει θέσει τις κυπριακές Αρχές σε εγρήγορση, πυροδότησε και την ήδη περίπλοκη σχέση ανάμεσα στα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού που στηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο παρασκήνιο κυκλοφορούν επίμονα πληροφορίες και για μια ενδεχόμενη αποχώρηση του ΔΗΚΟ από το κυβερνητικό σχήμα, ακόμη και σε απόσυρση της κοινοβουλευτικής στήριξής του στον Χριστοδουλίδη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σταθερότητα της κυπριακής κυβέρνησης εν μέσω της προεδρίας της ΕΕ. Διόλου τυχαία, το ΔΗΚΟ έσπευσε από την πρώτη στιγμή να διαχωρίσει τη θέση του, αντιδρώντας σκληρά στη δημοσιοποίηση του βίντεο, με τον πρόεδρό του Νικόλα Παπαδόπουλο να δηλώνει ότι «μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας οι πολίτες δικαιούνται και αναμένουν εξηγήσεις» για το περιεχόμενο του βίντεο.

Διαφορετικοί τόνοι

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο με την ηγεσία του ΔΗΚΟ για το θέμα του επίμαχου βίντεο, με συμμετοχή του Νικόλα Παπαδόπουλου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Πανίκου Λεωνίδου και του γενικού γραμματέα Γιώργου Σολωμού. Αλλά, εξ όσων γίνεται σαφές, κοινή γραμμή δεν βρέθηκε. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι οι τόνοι που επέλεξε η ΔΗΚΟ είναι σαφώς πιο αιχμηροί από τα άλλα συμπολιτευόμενα κόμματα, την ΕΔΕΚ και τη ΔΗΠΑ. Ο Χριστοδουλίδης, πάντως, επέλεξε να υψώσει τους τόνους, προκαλώντας οποιονδήποτε διαθέτει στοιχεία να τα καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει «σε κανέναν» να τον κατηγορεί για διαφθορά. Παράλληλα, η σύζυγος του Προέδρου Φιλίππα Καρσερά ανακοίνωσε την παραίτησή της από τη θέση της προέδρου του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, υποστηρίζοντας πως έχει γίνει αποδέκτης κακοηθειών και ανυπόστατων κατηγοριών.

Διεθνής συνδρομή

Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά την έρευνα, δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» αποκάλυψε ότι η Αστυνομία Κύπρου ζήτησε τη συνδρομή της Europol, καθώς και ειδικών κλιμακίων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, παράλληλα με την έρευνα που διενεργούν η ΚΥΠ, η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών. Ο ένας «πρωταγωνιστής» του βίντεο, ο πρώην υπουργός Γιώργος Λακκοτρύπης, κατέθεσε από την πρώτη στιγμή τα δικά του στοιχεία, ενώ μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να κληθούν κι οι άλλοι δύο που εμφανίζονται να συνομιλούν με τον δήθεν «ολλανδό επενδυτή», δηλαδή ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο διευθυντής του ομίλου Cyfield Γιώργος Χρυσοχού.

Ο Κασσελάκης και τα δανεικά

Δεν σκοπεύει να κλείσει το Κίνημα Δημοκρατίας, αλλά να το μετασχηματίσει σε ένα πιο συμμετοχικό κόμμα, ξεκαθάρισε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στη διαδικτυακή εκπομπή «Face2Face» της ηλεκτρονικής έκδοσης των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr) με την Κατερίνα Παναγοπούλου. Είπε όμως πολλά και διάφορα σχετικά με το πέρασμά του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και τον τρόπο που αυτή έληξε. Σχετικά με τα χρήματα που είχε δανείσει στον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι έχει πάρει πίσω μονάχα ένα μέρος τους, αλλά «υπάρχουν άλλα έξοδα τα οποία δεν έχω πάρει» και «υπάρχουν άλλα έξοδα που έχουν γίνει και πρέπει να καταγραφούν. Δεν ζήτησαν οι ίδιοι να μου επιστρέψουν τα χρήματα που έβαλα». Μια δεύτερη ενδιαφέρουσα αποστροφή του ήταν αυτή που περιέγραφε τον πρωτοφανή τρόπο με τον οποίο τον καθαίρεσαν από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ: «Ηταν ένα κίνημα που άρχισε στην Ιερά Οδό, στο Γκάζι, στο μπουζουξίδικο το γνωστό. Δηλαδή πού να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να γίνει αυτό σε μια ευνοούμενη δημοκρατία της Ευρώπης; (…) Ωραία, έχασα μια κομματική μάχη σε ένα μπουζουξίδικο με μπράβους της νύχτας. Ε, τι να κάνω, ρε παιδιά; Να πάρω κι εγώ μπράβους της νύχτας; Αφού δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος…».

Στη Μαδρίτη 13 χρόνια μετά

Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Ισπανία θα κάνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και δεν θα σας κρύψω ότι εξεπλάγην στην υπόμνηση ότι πρόκειται για το πρώτο επίσημο ταξίδι έλληνα Πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια. Η ατζέντα του στη Μαδρίτη περιλαμβάνει συναντήσεις με τον ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ, αλλά και με τον βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ’, για όλη τη βεντάλια των διμερών σχέσεων, αλλά και τη διεθνή, περιφερειακή και ευρωπαϊκή ατζέντα. Οι δύο χώρες έχουν, άλλωστε, σημαντικά πεδία συνεννόησης εντός ΕΕ για το Μεταναστευτικό, την κλιματική πολιτική, την περιφερειακή ανάπτυξη και τα αγροτικά. Μια λεπτομέρεια, επίσης, που αναμένω πως θα συζητηθεί είναι η άμυνα. Η Ισπανία, θυμίζω, είναι η μόνη χώρα του κονσόρτιουμ των Eurofighter που δεν έχει δώσει δημόσια στήριξη στην πώλησή τους στην Τουρκία, παρότι οι δύο χώρες συνεργάζονται και σε επίπεδο αμυντικών βιομηχανιών.