«Στις επόμενες εκλογές πρέπει να ηττηθεί και η αλαζονεία και η διαφθορά και η αμετροέπεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Μονόδρομος για την πολιτική αλλαγή είναι η νίκη της Δημοκρατικής Παράταξης»: με αυτό το σύνθημα ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του στην περιφερειακή συνδιάσκεψη της Κοζάνης, θέτοντας τον στόχο για το ΠΑΣΟΚ – και, παράλληλα, περιγράφοντας την κατεύθυνση για να τον πετύχει.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τράβηξε διαχωριστική γραμμή και με τη ΝΔ, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου πως υπονομεύει τους θεσμούς, απαξιώνοντας τη Δικαιοσύνη και το Κοινοβούλιο, δείχνοντας το ύφος με το οποίο θα αντιμετωπίζει την κυβέρνηση, παρά τα ανοίγματα Μητσοτάκη – που αναμένονται από τη Χαριλάου Τρικούπη, με την εκτίμηση πως το βλέμμα της ΝΔ είναι στραμμένο στο Κέντρο. Προέβλεψε, δε, οικονομική κρίση στο μέλλον «λόγω της αδυναμίας των θεσμών να λειτουργήσουν σωστά» και περιέγραψε τη μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης ως «στρατηγική».

Χωρίς να μιλάει για την υπόλοιπη αντιπολίτευση – στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν πως δεν θέλουν να μπουν στον διαγκωνισμό που βλέπουν έτοιμο να ξεσπάσει – ο Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα: «Ποιο κόμμα σας είπε την ωμή αλήθεια; Δεν μιλώ μόνο για τη ΝΔ, αλλά και για τους προηγούμενους (…) Τα πληρώσαμε ακριβά τα κόμματα με μεσσίες και τα κόμματα με λαϊκισμούς, ζήσαμε τα κόμματα που έλεγαν “θα σκίσουμε τα μνημόνια” και έφεραν χειρότερα» σχολίασε χαρακτηριστικά, για να τονίσει πως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν αποφασίσει να μιλούν «προγραμματικά, συγκεκριμένα» και να μην αξιοποιούν «την απελπισία με συνθήματα και λαϊκισμούς». Στην πραγματικότητα, η ομιλία Ανδρουλάκη έδειξε πως στο ΠΑΣΟΚ έχουν επιλέξει το αφήγημα της «ρεαλιστικής εναλλακτικής» απέναντι στη ΝΔ, εκτιμώντας και από τις πρώτες δημοσκοπικές έρευνες πως η αναταραχή που έχει ξεσπάσει δεν έχει εκείνους ως κύριο αποδέκτη.

Το κόμμα Καρυστιανού

Κι αυτό γιατί την ίδια ώρα, στον χώρο πέρα από το ΠΑΣΟΚ, η αναδιάταξη των δυνάμεων που αναμένεται με την επικείμενη είσοδο του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού αναδιαμορφώνει και τη στρατηγική τους – η επόμενη μέρα της διαγραφής του Νικόλα Φαραντούρη έχει ανοίξει τη συζήτηση για τα στελέχη του ευρύτερου αντιπολιτευτικού χώρου που θα μπορούσαν δυνητικά να συνταχθούν με ένα «κόμμα Τεμπών». Και (παρότι τα δείγματα της Καρυστιανού μέχρι τώρα μοιάζουν πιο συντηρητικά και προοικονομούν μια κόντρα και με την Ελληνική Λύση για το ίδιο ακροατήριο), αυτή η συζήτηση δεν αφορά μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις υπόλοιπες δυνάμεις, καθώς και πρόσωπα από το στρατόπεδο Κασσελάκη εκφράζονται θετικά για την Καρυστιανού αυτές τις μέρες – αν και δεν είναι βέβαιο πως ακόμα και αυτοί, εφόσον είχαν θέσεις μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς, θα βρουν ανοιχτές τις πόρτες αυτού του νέο κινήματος.

Η τοποθέτηση της Καρυστιανού που αφορούσε τον Αλέξη Τσίπρα έδειξε άλλη μια επικείμενη κόντρα, αυτή τη φορά με τον πρώην πρωθυπουργό. Ο σχεδιασμός της Αμαλίας, παρά τις δυσκολίες που φέρνει η επικείμενη κίνηση Καρυστιανού, συνεχίζει ως έχει – με πιθανότερη ημερομηνία το Σάββατο, στις 17 του μήνα, ο Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει την «Ιθάκη» στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί αναμένουν το ύφος και τον τρόπο της απάντησης του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Καρυστιανού, στα όσα είπε για τον ίδιο και το τρίτο μνημόνιο, που ήταν «το χειρότερο απ’ όλα».