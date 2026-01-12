Γιατί είναι η Κεντροαριστερά που έχει αναστατωθεί από την επικείμενη έλευση της Μαρίας Καρυστιανού, από τη στιγμή που τόσο η ίδια όσο και το περιβάλλον της κλίνουν προς τα δεξιά; Η αλήθεια είναι πως δεν έχει αναστατωθεί ένας ιδεολογικός χώρος, αλλά μια πολιτική επιλογή: οι δημοσκοπήσεις λένε πως η Καρυστιανού επηρεάζει τα προσωποπαγή κόμματα, αριστερά και δεξιά (Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας, ακόμα και το επικείμενο κίνημα Τσίπρα), όχι τόσο τα κόμματα με μηχανισμό και δομή – τα οποία και ιδεολογική κατεύθυνση έχουν και είναι συστημικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξαίρεση, γιατί βρίσκεται έτσι κι αλλιώς σε σταυροδρόμι.

Μεταγραφές χωρίς έδρες

Θέλουν στο ΠΑΣΟΚ νέες μεταγραφικές προσθήκες; Και ναι και όχι. Για τον Χάρη Δούκα, ας πούμε, «χρειάζεται να έχουμε κοινωνικές διευρύνσεις, όμως μιας και μιλάμε για βουλευτές, δεν μου αρέσει το πλιάτσικο. Εάν κάποιος βουλευτής έχει εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα, αν θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ να παραιτηθεί της έδρας του», ανέφερε χαρακτηριστικά (mononews) ο δήμαρχος Αθηναίων. Στην πράξη, άραγε, αυτή η στάση ισχύει μόνο για τους ανεξάρτητους, μεμονωμένους βουλευτές ή και αυτούς εντός κομματικών οργανισμών με τους οποίους ο Δούκας συνεργάζεται σε δημοτικό επίπεδο; Και ισχύει και αν έρθουν συλλογικά; Εχουν συζητήσεις να κάνουν στο ΠΑΣΟΚ το 2026.

Δημοκρατία εντός

Ολα δείχνουν πως η πρώτη επίσημη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου δεν θα αργήσει να γίνει, γιατί αφενός υπάρχει ένα συνέδριο που πρέπει να αρχίσει να ετοιμάζεται και αφετέρου η γκρίνια σε εσωκομματικό επίπεδο εδώ και μήνες αφορά ζητήματα εσωκομματικής δημοκρατίας – στην τελευταία συνεδρία αυτή η γκρίνια εκτονώθηκε. Για παράδειγμα: ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε χθες στην Κοζάνη πως τα πρώτα ψηφοδέλτια που θα ανακοινωθούν είναι αυτά των τεσσάρων περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας αμέσως μετά το συνέδριο, το οποίο αναμένεται στα τέλη Μαρτίου, κατά πάσα πιθανότητα στο γήπεδο Τάε Κβον Ντο. Ομως η σχετική επιτροπή δεν έχει οριστεί ακόμα, υπάρχει μόνο ο επικεφαλής της.

Κοιτούν βόρεια

Γιατί ο Ανδρουλάκης έδωσε τόση έμφαση στις συγκεκριμένες περιοχές; Γιατί γνωρίζει πως αυτή τη στιγμή η Βόρεια Ελλάδα, και ειδικά η Μακεδονία, αποτελεί μια από τις μεγάλες τρύπες του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί τυγχάνει να καλπάζει η Ελληνική Λύση, με ισχυρές δυνάμεις και κεντρικά, στη Β’ Θεσσαλονίκης – και παράλληλα έρχεται ένα κόμμα ακόμα, το οποίο έχει ως βασική φιγούρα αυτή τη στιγμή μια Βορειοελλαδίτισσα, με δεσμούς παντού. Η συσπείρωση των δυνάμεων εκεί είναι απαραίτητη για να πετύχει η Χαριλάου Τρικούπη τον στόχο της, αλλά και για να μη χρειαστεί να εμπλακεί στον «πόλεμο» που αναμένεται να ξεσπάσει μεταξύ της υπόλοιπης αντιπολίτευσης.

Απορία

Πόσες φορές είπε «Δημοκρατική Παράταξη» αντί για «ΠΑΣΟΚ» ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κοζάνη;