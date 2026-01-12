Η Γαλλία θέλει να δει επιχειρήσεις και επενδυτές της να επιστρέφουν στην Αφρική, εν μέσω του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού κυρίως από Αμερική και Κίνα για γεωπολιτική και οικονομική επιρροή. Ο πρόεδρος της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε τις γαλλικές εταιρείες να δραστηριοποιηθούν ξανά έντονα στη Mαύρη Hπειρο, προειδοποιώντας ότι μέχρι τώρα ο δισταγμός στην ανάληψη ρίσκου έχει επιτρέψει σε χώρες-αντιπάλους να εκτοπίσουν τη Γαλλία από αγορές στις οποίες κάποτε κυριαρχούσε.

Οι συνεργασίες με τις αφρικανικές οικονομίες πρέπει να αποτελούν μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της Γαλλίας, στρατηγικής που οφείλει να καλύπτει την επιχειρηματικότητα και τα χρηματοοικονομικά, αλλά και να αξιοποιεί τον ρόλο της γαλλικής διασποράς, επισήμανε ο Μακρόν στους πρεσβευτές της Γαλλίας σε ειδική συγκέντρωση. Αυτός ο στόχος για μεγαλύτερη επιστροφή της Γαλλίας στην Αφρική θα συζητηθεί σε σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην πρωτεύουσα της Κένυας, το Ναϊρόμπι, στην οποία έχουν προσκληθεί ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, και ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, προσέθεσε. «Υπάρχει ένας δισταγμός από την πλευρά πολλών (επιχειρήσεων) που δεν είναι πλέον κατανοητή» σχολίασε ο Μακρόν. Η Γαλλία θέλει να φέρει «όλο και περισσότερους γαλλικούς ομίλους στην Αφρική», ανέφερε. Αρκετές γαλλικές τράπεζες και εταιρείες έχουν αποσυρθεί από την Αφρική την τελευταία δεκαετία, παρά το γεγονός ότι η Γαλλία υπήρξε σημαντική οικονομική δύναμη στην περιοχή μόλις πριν από 15 χρόνια, διατηρώντας στην ήπειρο μακροχρόνιους δεσμούς ως πρώην αποικιακή δύναμη, σχολίαζε το Bloomberg.

Επαφές Παπασταύρου στο Ριάντ

Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται ο Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή Υπουργική Συνάντηση για τα Ορυκτά που συγκαλεί η Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο του Future Minerals Forum 2026. Ο υπουργός θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud και τον υπουργό Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της χώρας Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, με στελέχη μεγάλων σαουδαραβικών ομίλων που δραστηριοποιούνται διεθνώς, μεταξύ των οποίων η Dar Global, η Quara Holding και η Alireza, καθώς και με εκπροσώπους του Trump Organization που δραστηριοποιείται στη Σαουδική Αραβία. Η επίσκεψη του Σταύρου Παπασταύρου στη Σαουδική Αραβία εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την ανάπτυξη του τομέα των ορυκτών και των κρίσιμων πρώτων υλών, αλλά και των αναγκαίων ενεργειακών διασυνδέσεων.

Καμπανάκι από ιδιοκτήτες ακινήτων

Συνάντηση με τον Σταύρο Παπασταύρου ζητούν οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) προκειμένου να τεθούν στο τραπέζι μια σειρά από θέματα όπως η λήξη στις 31 Ιανουαρίου 2026 της προθεσμίας σύνταξης ταυτότητας κτιρίου μεγάλου αριθμού ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και γενικά δημόσιας πρόσβασης και χρήσης. Επίσης στις 31 Μαρτίου 2026 εκπνέει η προθεσμία τακτοποίησης αυθαιρέτων, χωρίς την οποία θα είναι ουσιαστικά αδύνατη η σύνταξη οποιουδήποτε μεταβιβαστικού συμβολαίου πώλησης, δωρεάς των ιδιοκτητών ακινήτων.

Πρεμιέρα εκπτώσεων

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις που ξεκίνησαν σήμερα, με τους εμπόρους να προσδοκούν σε τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ και να καλούν τους καταναλωτές να στηρίξουν τα καταστήματα των τοπικών αγορών. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών (ΕΣΑ), η φετινή εμπορική σεζόν δεν εξελίχθηκε θετικά, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις των περιφερειακών αγορών, καθιστώντας τις εκπτώσεις την «τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων», και ζητείται άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις προσφορές.

Δεν μπορούμε να αποταμιεύσουμε

Εξι στους δέκα Ελληνες (59%) δεν αποταμιεύουν για τα χρόνια της σύνταξης, την ώρα που στην ΕΕ έξι στους δέκα αποταμιεύουν, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της Insurance Europe. Η έρευνα αναδεικνύει το αποταμιευτικό κενό στην Ελλάδα, συνέπεια της δεκαετούς κρίσης που περιόρισε σημαντικά τα εισοδήματα των Ελλήνων, τα οποία παραμένουν «κουτσουρεμένα». Το 76% των Ελλήνων είναι θετικά διακείμενο στην αποταμίευση για σύνταξη, με το 44% να δηλώνει ότι θα ήθελε να αποταμιεύει αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Ενας στους δύο Ελληνες (49%) προτιμά την καταβολή σύνταξης σε μηνιαία/ετήσια βάση, ενώ ένας στους τέσσερις (27%) προτιμά να λάβει ένα εφάπαξ ποσό. Ομως, αν η απόφαση αφορά ένα μικρό αποταμιευμένο ποσό (2.500 ευρώ τον χρόνο για το υπόλοιπο της ζωής τους ή 50.000 ευρώ εφάπαξ), τότε η πλάστιγγα γέρνει υπέρ της εφάπαξ καταβολής με ποσοστό 62%.

Εξαιρείται το Σίτι

Η βρετανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρουσιάσει νομοσχέδιο για την ουσιαστική επανένταξή της στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και την απόσυρση σχετικών φραγμών, γυρνώντας εν πολλοίς στην προ-Μπρέξιτ εποχή. Ωστόσο, όπως αναφέρουν στελέχη της κυβέρνησης και της αγοράς, στη συμφωνία δεν πρόκειται να ενταχθεί το Σίτι, δηλαδή το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, καθώς οι Βρετανοί θεωρούν τους κανόνες της ΕΕ για τις κεφαλαιαγορές ιδιαιτέρως περιοριστικούς. «Είναι ένα σημείο στο οποίο έχουμε αποκλίνει πολύ από την ΕΕ μετά το Μπρέξιτ», είπε στους «Financial Times» αξιωματούχος της βρετανικής κυβέρνησης, ενώ άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι η κεφαλαιαγορά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, τονίζοντας ότι δεν θα είχε νόημα μια ευθυγράμμιση στον χρηματοπιστωτικό τομέα.