H Koύβα, η Κολομβία και το Μεξικό είναι οι τρεις χώρες της αμερικανικής ηπείρου στις οποίες φαίνεται να έχει στρέψει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του ο πρόεδρος Τραμπ, ονοματίζοντάς τες μάλιστα και απειλώντας ευθέως με παρέμβαση. Θα μπορούσαν να είναι οι επόμενοι στόχοι του;

Κούβα

Για την Κούβα η έλλειψη πετρελαίου από τη Βενεζουέλα εντείνει τον αγώνα για επιβίωση. «Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει από μόνη της», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Η χώρα δεν έχει κανένα εισόδημα τώρα πια». Τουλάχιστον εξωτερικά, ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ δεν φάνηκε ιδιαίτερα ανήσυχος όταν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «φασιστική κρατική τρομοκρατία» και «ιμπεριαλιστική βαρβαρότητα» σε συγκέντρωση στην Αβάνα. Αλλά για τον ειδικό σε θέματα Κούβας Μπερτ Χόφμαν, η Κούβα είναι ο μεγαλύτερος χαμένος από την αμερικανική στρατιωτική επίθεση στη Βενεζουέλα. «Η κατάσταση είναι ήδη πολύ τεταμένη και η απώλεια πετρελαίου της Βενεζουέλας επιδεινώνει δραματικά την ενεργειακή κρίση. Αυτό το πετρέλαιο αντιπροσώπευε το 70% όλων των εισαγωγών πετρελαίου της Κούβας», εξηγεί. «Δεν υπάρχει κανείς στην Κούβα που να μην ανησυχεί βαθιά για αυτό, τόσο στον πληθυσμό όσο και στην κυβέρνηση. Ετσι, η κρίση θα συνεχίσει να επιδεινώνεται». Ο Τραμπ δεν αποκλείεται να αποφασίσει μεσοπρόθεσμα τον ναυτικό αποκλεισμό του νησιού, μια τακτική που αποδείχθηκε αποτελεσματική στη Βενεζουέλα.

Κολοµβία

Στην Κολομβία «ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο παίρνει τις επιθέσεις του Τραμπ πολύ προσωπικά και αντιδρά έντονα», σχολιάζει η Σάντρα Μπόρντα, πολιτική επιστήμονας και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο των Ανδεων στην Μπογκοτά. «Η πλειοψηφία των πολιτών δεν βρίσκουν αυτές τις έντονες αντιδράσεις, κατάλληλες. Δεν τους αρέσει». Η στρατηγική του Τραμπ μπορεί να είναι να κερδίσει χρόνο και να ενισχύσει μια πιθανή νίκη για τον ακροδεξιό, και φιλικό προς τις ΗΠΑ, υποψήφιο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέλα στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου. «Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει στην πραγματικότητα στρατιωτική επέμβαση στην Κολομβία. Αλλά οι ΗΠΑ, φυσικά, ασκούν ήδη επιρροή», δηλώνει στην «El Pais» ο Στεφάν Πέτερς, διευθυντής του Ινστιτούτου Ειρήνης CAPAZ στην Μπογκοτά. «Ο Τραμπ γνωρίζει ότι με τις δηλώσεις του μπορεί να επηρεάσει εκλογικά αποτελέσματα όπως έκανε ήδη στην Αργεντινή και την Ονδούρα. Πιθανώς το ίδιο θα κάνει και για την Κολομβία».

Μεξικό

Στο Μεξικό, στο επίκεντρο της συζήτησης του Τραμπ είναι τα καρτέλ ναρκωτικών, και χρεώνει αδυναμία στην πρόεδρο Κλαούντια Σάινμπαουμ για το ότι δεν μπορεί να τα περιορίσει. Μέχρι στιγμής η αριστερή πρόεδρος του Μεξικού έχει καταφέρει να περιορίσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ με μεγάλη διπλωματική ικανότητα, κερδίζοντάς μάλιστα το παρατσούκλι «γητεύτρα του Τραμπ». Πριν από λίγες ημέρες η πρόεδρος δήλωσε αισιόδοξη. «Δεν πιστεύω σε μια εισβολή. Δεν νομίζω καν ότι είναι κάτι που παίρνουν πολύ σοβαρά», είπε. «Είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε εκ νέου ότι στο Μεξικό ο λαός κυβερνά και ότι είμαστε μια ελεύθερη και κυρίαρχη χώρα – συνεργασία, ναι· υποταγή και παρέμβαση, όχι». «Το χειρότερο σενάριο δεν είναι ο Τραμπ να απειλήσει το Μεξικό με στρατιωτική δράση», έγραψε αρθρογράφος στη μεγαλύτερη εφημερίδα του Μεξικού, «El Universal». «Το χειρότερο σενάριο είναι να υπάρχουν Μεξικανοί που αρχίζουν να εύχονται μια τέτοια επίθεση και να τη χειροκροτούν».

Αυτό συνοψίζει τη ζημιά που προκλήθηκε από τις απειλές του Τραμπ προς την Κολομβία, την Κούβα και το Μεξικό. Ακόμα κι αν οι ΗΠΑ δεν επιτεθούν σε καμία από τις τρεις χώρες, οι προσπάθειες εκφοβισμού της Ουάσιγκτον έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία.