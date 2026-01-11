«Ημέρα Ενότητας» είχε κηρύξει τη χθεσινή ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλς, προς τιμήν της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, της 37χρονης μητέρας τριών παιδιών από το Κολοράντο που έπεσε νεκρή το πρωί της Τετάρτης στη Μινεάπολη από τα πυρά πράκτορα της ICE.

Τόσο ο Γουόλς όσο και ο Δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, απευθύνουν απανωτές εκκλήσεις για ηρεμία, ώστε να μη δοθεί στον Ντόναλντ Τραμπ «το σόου που θέλει» για να στρατιωτικοποιήσει ακόμα μία Δημοκρατική πόλη. Ο Γουόλς «ενεργοποίησε» μάλιστα την Εθνοφρουρά, «καθαρά προληπτικά», χωρίς να την αναπτύξει στους δρόμους. Η κυβέρνηση Τραμπ ωστόσο δείχνει διατεθειμένη να κλιμακώσει την ένταση.

Επιπλέον 100 ομοσπονδιακούς πράκτορες, μέλη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBU) στέλνει στη Μινεσότα από το Σικάγο και τη Νέα Ορλεάνη, προκειμένου να ενισχύσουν τους 2.000 πράκτορες της ICE στη μεγάλη επιχείρηση την οποία διεξάγει στη Μινεάπολη, μία πόλη με μεγάλη σομαλική κοινότητα, εναντίον της οποίας έχει επιτεθεί επανειλημμένως ο αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, δύο ακόμα άνθρωποι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς μεθοριοφυλάκων της CBU κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Πόρτλαντ του Ορεγκον, μια άλλη Δημοκρατική πόλη στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ.

Για ακόμα μια φορά, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, διαβεβαίωσε ότι προσπάθησαν να χτυπήσουν τους αστυνομικούς με το αυτοκίνητό τους – σενάριο παρόμοιο με αυτό που επικαλέστηκε στη Μινεάπολη. Τους συγκεκριμένους, όμως, τους κατηγόρησε επιπλέον για σχέσεις με τη βενεζουελάνικη συμμορία El Tren de Aragua, ενώ στην περίπτωση της Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η Νόεμ είχε κάνει λόγο για «πράξη εγχώριας τρομοκρατίας».

Σπεύδοντας να ενισχύσει το κυβερνητικό αφήγημα, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, που υπήρξε σχετικά απών τις προηγούμενες ημέρες όσο το πρώτο θέμα στην αμερικανική επικαιρότητα ήταν η Βενεζουέλα, διαβεβαίωσε πως η Γκουντ, που περιέγραφε τον εαυτό της στο Instagram ως «ποιήτρια, συγγραφέας, μαμά και χάλια κιθαρίστρια», και σύμφωνα με άλλους ακτιβιστές ήταν μία από τα εκατοντάδες μέλη της τοπικής κοινότητας που συμμετέχουν σε περιπολίες «παρατηρητών» στη γειτονιά βιντεοσκοπώντας τις επιχειρήσεις της ICE, είχε υπάρξει θύμα μιας «πλύσης εγκεφάλου» από την «ιδεολογία της αριστερής πτέρυγας».

«Για να φτάσεις σε τέτοιο σημείο, πρέπει να έχεις ριζοσπαστικοποιηθεί με πολύ θλιβερό τρόπο», διαβεβαίωσε ο Βανς, χαρακτηρίζοντας τους δημοσιογράφους που επιμένουν, με βάση τα βίντεο και τους αυτόπτες μάρτυρες, ότι η Γκουντ προσπαθούσε απλώς να φύγει και όχι να πατήσει με το αυτοκίνητό της τους άνδρες της ICE, «πράκτορες της προπαγάνδας ενός ριζοσπαστικού περιθωρίου». Ο ίδιος είπε πως ο άνδρας της ICE που άνοιξε πυρ είχε συρθεί πέρυσι από το αυτοκίνητο ενός παράνομου μετανάστη και είχε χρειαστεί 33 ράμματα. Αμερικανικά Μέσα τον ταυτοποίησαν ως Τζόναθαν Ρος.

Τόσο ο δήμαρχος της Μινεάπολης όσο και ο κυβερνήτης της Μινεσότας συμφωνούν πως το χάος που έχουν φέρει στην πόλη η ICE και η κυβέρνηση Τραμπ «κατέστησαν την τραγωδία αυτή θλιβερά προβλέψιμη». Τον λόγο θα έπρεπε να τον πάρει στη συνέχεια η Δικαιοσύνη. Ομως το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότας ανακοίνωσε πως αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την υπόθεση, αφού το FBI δεν του έδινε πρόσβαση στο υλικό της υπόθεσης και η Κρίστι Νόεμ αποφάνθηκε πως οι τοπικές Αρχές «δεν έχουν δικαιοδοσία».