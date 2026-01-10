Παρότι δεν εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα προβούν σε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία ο Μπεν Χότζες, πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, προτείνει μέσω της συνέντευξής του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» στους ευρωπαίους ηγέτες να καταστήσουν σαφές στον Ντόναλντ Τραμπ ότι μια τέτοια ενέργεια θα είχε επιπτώσεις στις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη.

Πιστεύετε ότι ο Τραμπ θα εισβάλει στη Γροιλανδία;

Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει εισβολή ή χρήση στρατιωτικών μέσων. Στο Κογκρέσο συνειδητοποιούν τη ζημιά που θα προκληθεί στη συνοχή του ΝΑΤΟ, στη σχέση μας με πολλούς συμμάχους. Καταλαβαίνουν πόσο γελοίο και περιττό είναι. Δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Οι Δανοί και οι Γροιλανδοί έχουν πει ότι η Αμερική είναι ευπρόσδεκτη να ανοίξει ξανά στρατιωτικές βάσεις, ενώ θεωρώ ότι θα ξεκινήσουμε πάλι εξόρυξη ορυκτών. Δανία, Γροιλανδία και ΗΠΑ θα καταλήξουν τελικά σε κάτι αποδεκτό. Αυτό πιθανότατα θα απαιτήσει την εμπλοκή ανθρώπων από άλλες χώρες και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για να βοηθήσουν στη διαμεσολάβηση, για να αποτρέψουν να χαθεί ο έλεγχος. Προφανώς ακούγοντας τον κ. Μίλερ (στενός συνεργάτης του Τραμπ) στο CNN έμεινα έκπληκτος με αυτά που έλεγε και πώς τα έλεγε. Δεν μπορώ να το αγνοήσω, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι η ρεπουμπλικανική ηγεσία στο Κογκρέσο θα αρχίσει επιτέλους να κάνει το συνταγματικό της καθήκον και όχι απλώς να εγκρίνει τις αποφάσεις του προέδρου, αλλά να βοηθά στην αντιμετώπιση ακατάλληλων ή ζημιογόνων κινήσεών του, όπως είναι η απειλή ενός νατοϊκού συμμάχου.

Τι θα μπορούσε να κάνει το ΝΑΤΟ;

Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ που χώρες εντός της συμμαχίας διαφωνούν μεταξύ τους. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι προφανώς το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Οι Γάλλοι έδιωξαν το ΝΑΤΟ από τη Γαλλία την εποχή του Ντε Γκωλ και μόνο χρόνια αργότερα η Γαλλία επέστρεψε στη στρατιωτική του δομή. Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία ήταν πολύ δυσαρεστημένες με τις ΗΠΑ όταν ο Αϊζενχάουερ παρενέβη κατά την κρίση του Σουέζ. Οι Γερμανοί ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένοι με τις ΗΠΑ κατά την εισβολή στο Ιράκ ή την ανάπτυξη πυραύλων Pershing κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η Τουρκία δεν μας επέτρεψε να περάσουμε από την επικράτειά της κατά την εισβολή στο Ιράκ. Αυτή είναι η ομορφιά του ΝΑΤΟ. Παρέχει έναν χώρο όπου οι χώρες μπορούν να συνεργαστούν για να λύσουν προβλήματα και να αντιμετωπίσουν μεγάλα ζητήματα. Αυτό ελπίζω να συμβεί και σε αυτήν την περίπτωση. Πρέπει να γίνει σαφές ότι μια εισβολή στη Γροιλανδία θα έβλαπτε την αξιοπιστία μας, αλλά και το πόσο εξαρτόμαστε από άλλες χώρες για πληροφορίες, καθώς και την πρόσβαση που μας δίνουν σύμμαχοι όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία στις βάσεις.

Η Ευρώπη πάντως ανησυχεί. Υπάρχουν συζητήσεις για το πώς πρέπει να ενεργήσουν οι Ευρωπαίοι στρατιωτικά σε περίπτωση που ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στις ΗΠΑ πόσο σημαντικές είναι για την αμερικανική ασφάλεια λόγω των βάσεων, των δυνατοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών κ.λπ. Βέβαια η επιχείρηση στη Βενεζουέλα δείχνει ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να χρησιμοποιήσει βία όποτε και όπου θέλει. Βλέπουμε επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ, όπου πιστεύουν ξεκάθαρα ότι οι ΗΠΑ πρέπει να κυριαρχήσουν στο δυτικό ημισφαίριο και μπορούν να εμποδίσουν την Κίνα, τη Ρωσία ή οποιονδήποτε άλλον από το να αποκτήσει πόρους είτε πρόκειται για πετρέλαιο είτε για κρίσιμα ορυκτά. Η Ρωσία δεν αναφέρεται ούτε μία φορά ως απειλή στην εθνική στρατηγική των ΗΠΑ. Βρισκόμαστε σε μια διαφορετική εποχή, δυστυχώς, για το πώς ο αμερικανός πρόεδρος βλέπει το ΝΑΤΟ. Επικροτώ πάντως αυτό που έκανε με τα δύο δεξαμενόπλοια. Περισσότερα έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου.

Εάν υπάρξει αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία, είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι να αντιμετωπίσουν τις αμερικανικές δυνάμεις;

Δεν πρόκειται να υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία για να την υπερασπιστούν. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Οι Δανοί δεν το κάνουν. Οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς έχουν άλλους τρόπους να πουν στις ΗΠΑ ότι είστε σύμμαχοί μας, σας χρειαζόμαστε, μας χρειάζεστε και δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Οι ΗΠΑ είχαν 17 βάσεις στη Γροιλανδία στον Ψυχρό Πόλεμο, μπορείτε να τις ανοίξετε ξανά, και εμείς στη Γροιλανδία θα το καλωσορίζαμε. Αλλά αν εσείς, η Αμερική, πιστεύετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βία και να καταλάβετε τη Γροιλανδία, τότε θα πρέπει να επανεξετάσουμε όλες τις συμφωνίες μας, όπως την επιχείρηση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ από την Κρήτη ή από τη Νάπολι ή την επιχείρηση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στο Ράμσταϊν. Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή, επειδή θα ήταν καταστροφή για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Μετά τη στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα θα δυσκολευτεί ο Τραμπ να πείσει τον Πούτιν να προχωρήσει η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία;

Δεν γνωρίζω αν η επιχείρηση απομάκρυνσης του Μαδούρο θα «απασφαλίσει» τους Ρώσους. Δυσκολεύει όμως τους συμμάχους, οι οποίοι παραδοσιακά μαζί με τις ΗΠΑ ασκούν πίεση στη Ρωσία για να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Δείχνει, πάντως, ότι η Ρωσία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βοηθήσει έναν από τους λεγόμενους συμμάχους της. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν οι Ρώσοι για να σταματήσουν τις ΗΠΑ, τουλάχιστον στο δυτικό ημισφαίριο.