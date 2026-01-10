Σε ένα περιβάλλον όπου οι τραπεζικές καταθέσεις και τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα προσφέρουν αποδόσεις που δεν προστατεύουν την αξία του χρήματος από τον πληθωρισμό, οι επενδυτές στρέφονται εύλογα σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και εμπορεύματα. Ωστόσο, η αυξημένη μεταβλητότητα και η συγκέντρωση κινδύνου σε αυτές τις επενδυτικές κατηγορίες καθιστούν τη διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων ιδιαίτερα κρίσιμη. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εναλλακτικές επενδύσεις μπορούν να διαδραματίσουν συμπληρωματικό ρόλο στη διαχείριση κινδύνου και απόδοσης.

Οι εναλλακτικές επενδύσεις, και ειδικότερα τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, προσφέρουν σημαντικά οφέλη διαφοροποίησης. Η χαμηλή συσχέτισή τους με πιο παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων συμβάλλει στη μείωση της συνολικής μεταβλητότητας ενός χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, διεθνή ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι οι επενδύσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν, σε βάθος χρόνου, υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τις κλασικές επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, τα οφέλη είναι εξίσου σημαντικά. Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές προκλήσεις: ξεπερασμένα επιχειρηματικά μοντέλα, ψηφιακή υστέρηση και περιορισμένη στρατηγική διοίκηση. Την ίδια στιγμή, αυτές οι αδυναμίες δημιουργούν ευκαιρίες για εκσυγχρονισμό, ψηφιοποίηση και πράσινη μετάβαση. Η κατακερματισμένη δομή της ελληνικής επιχειρηματικής βάσης και το σχετικά μικρό μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων σε σύγκριση με την ευρωζώνη καθιστούν αναγκαία την ενοποίηση μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, έναν τομέα όπου τα ιδιωτικά κεφάλαια διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία.

Η οικονομική ανάκαμψη της χώρας, σε συνδυασμό με το επενδυτικό κενό που άφησε η πολυετής κρίση, δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τέτοιου είδους επενδύσεις. Τα ιδιωτικά κεφάλαια καλύπτουν ελλείψεις χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και στη μετάβαση οικογενειακών επιχειρήσεων σε πιο σύγχρονες εταιρικές δομές. Το αποτέλεσμα είναι περισσότερες θέσεις εργασίας, ενίσχυση της παραγωγικότητας και τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Σε επίπεδο οικονομίας, η ύπαρξη αξιόπιστων επενδυτικών εναλλακτικών βοηθά στη μετατροπή της αποταμίευσης σε παραγωγική δραστηριότητα. Στην Ελλάδα, σημαντικό μέρος του ιδιωτικού πλούτου παραμένει σε καταθέσεις ή κατευθύνεται σε επενδύσεις εκτός χώρας, περιορίζοντας τη στήριξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Η διοχέτευση μέρους αυτών των κεφαλαίων σε ιδιωτικές επενδύσεις στην πραγματική οικονομία μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ισχυρότερων και πιο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ωστόσο, απαιτείται προσοχή από την πλευρά των επενδυτών. Οι εναλλακτικές επενδύσεις είναι από τη φύση τους υψηλού κινδύνου και χαρακτηρίζονται από περιορισμένη ρευστότητα. Η επένδυση σε μη εισηγμένα κεφάλαια συνεπάγεται μακροχρόνιο ορίζοντα και δυσκολία άμεσης απο-επένδυσης (χαμηλή ρευστότητα). Για τον λόγο αυτόν, η σωστή πληροφόρηση, η διαφάνεια και η καταλληλότητα για το προφίλ κάθε επενδυτή αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε οι εναλλακτικές επενδύσεις να λειτουργήσουν προς όφελος τόσο των επενδυτών όσο και της ελληνικής οικονομίας.

Ο Παναγιώτης Σαμαρτζής είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επιστημονικός σύμβουλος της AssetWise Capital Management