Με μεγάλη πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση του ΟΠΑΠ ενέκρινε τη συνένωση με την Αllwyn και άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο του gaming και των λοταριών. Η χθεσινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την ελληνική αγορά και τον ευρωπαϊκό κλάδο τυχερών παιχνιδιών και ο ΟΠΑΠ περνάει σε μια νέα εποχή.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ Jan Karas υπογράμμισε ότι η συνένωση δημιουργεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία του κλάδου διεθνώς, ενισχύοντας σημαντικά το επενδυτικό προφίλ του ομίλου. Βασικό μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει η τεχνολογία, όπως είπε ο CEO του ΟΠΑΠ και τόνισε ότι ο Οργανισμός θα διατηρήσει τις βαθιές ρίζες του στην Ελλάδα και τη θέση του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Και διαβεβαίωσε ότι η πολιτική μερίσματος θα συνεχιστεί και από τη νέα εταιρεία.

Ο Jan Karas επισήμανε ότι στόχος της νέας εταιρείας είναι να εξελιχθεί στη νούμερο ένα δύναμη του κλάδου παγκοσμίως, προσθέτοντας ότι η πρόταση συνένωσης έτυχε ομόφωνης στήριξης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συναλλαγή προβλέπει ότι η Allwyn θα εισφέρει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων, λαμβάνοντας αποκλειστικά κοινές μετοχές του ΟΠΑΠ ως αντάλλαγμα. Μετά την ολοκλήρωση της συνένωσης, η Allwyn θα κατέχει ποσοστό 78,5% της νέας οντότητας, ενώ οι μέτοχοι μειοψηφίας του ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν το 21,5%.

Η ολοκλήρωση της συνένωσης τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2026, με τη νέα εταιρεία να διατηρεί τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να εξετάζει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη.

Η νέα Allwyn εκτιμάται ότι θα εμφανίζει προ φόρμα έσοδα 5,2 δισ. ευρώ το 2025 και EBITDA 1,9 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικής κερδοφορίας να προέρχεται από τις υφιστάμενες λοταρίες και το υπόλοιπο από νέες εξαγορές που βρίσκονται σε εξέλιξη.