Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται να απαντήσουν σε κάθε είδους εκφοβισμό των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε χθες ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σχολιάζοντας τη δεδηλωμένη πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Σύμφωνα μάλιστα με τον Μπαρό, Γαλλία, Γερμανία και άλλοι εταίροι συνεργάζονται στενά για την εκπόνηση ενός σχεδίου. Η Ισπανία, βέβαια, δήλωσε πως δεν έχει ιδέα. Και ο ίδιος ο Τραμπ κατέστησε εκ νέου προχθές σαφή την περιφρόνησή του προς την ΕΕ γενικότερα και τον Εμανουέλ Μακρόν ειδικότερα. Μιλώντας σε Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, ο αμερικανός πρόεδρος χλεύασε τον γάλλο ομόλογό του, ισχυριζόμενος ότι όχι απλά αναγκάστηκε να αυξήσει τις τιμές φαρμάκων ώστε να αποφύγει δασμούς 25% σε όλα τα γαλλικά προϊόντα, αλλά του είπε επιπλέον: «Ο,τι θέλεις, Ντόναλντ, μόνο σε παρακαλώ μην το πεις στον λαό!».

Ερωτηθείς χθες για τη Δανία και τη Γροιλανδία στο πλαίσιο ενημέρωσης για τη Βενεζουέλα, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο περιορίστηκε να πει ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Δανίας την επόμενη εβδομάδα. Εκκληση για συνομιλίες είχαν απευθύνει νωρίτερα τόσο η Γροιλανδία όσο και η κυβέρνηση της Δανίας, με την ελπίδα να διαλυθούν οι «παρεξηγήσεις». Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», ο Ρούμπιο δήλωσε, κεκλεισμένων των θυρών, πως ο Τραμπ θα προτιμούσε να αγοράσει τη Γροιλανδία από τη Δανία και όχι να εισβάλει σε αυτή.

Η Δανία έχει βέβαια δηλώσει επανειλημμένως πως «δεν είναι προς πώληση». Πώς θα μπορούσε λοιπόν να καταλήξει στα χέρια των ΗΠΑ αυτό το πλούσιο σε ορυκτά και στρατηγικά σημαντικό νησί της Αρκτικής με τους μόλις 57.000 κατοίκους; «Σε τέσσερα απλά βήματα», αποφάνθηκε το Politico αφού πρώτα μίλησε με εννέα αξιωματούχους της ΕΕ, μέλη του ΝΑΤΟ, ειδικούς σε θέματα άμυνας και διπλωμάτες. Το ανησυχητικό για τους Ευρωπαίους, σημείωσε, είναι πως η στρατηγική αυτή μοιάζει πολύ με το επεκτατικό σχέδιο δράσης του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το πρώτο βήμα οι ΗΠΑ το έχουν ήδη κάνει: μια εκστρατεία επιρροής για την ενίσχυση του κινήματος ανεξαρτησίας της Γροιλανδίας. Με το που ανέλαβε καθήκοντα, η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να προωθεί αυτή την ανεξαρτησία. Μια απελευθερωμένη Γροιλανδία, τόνισε, θα μπορούσε να υπογράψει συμφωνίες με τις ΗΠΑ, ενώ τώρα χρειάζεται την έγκριση της Κοπεγχάγης. Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών της Δανίας, η νήσος «είναι στόχος διαφόρων ειδών εκστρατειών επιρροής» – ενώ ο Τραμπ διόρισε τον περασμένο μήνα και ειδικό απεσταλμένο, τον κυβερνήτη της Λουιζιάνας Τζεφ Λάντρι. Για να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους, οι Γροιλανδοί θα πρέπει να ψηφίσουν σε δημοψήφισμα και στη συνέχεια να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Νουούκ όσο και από την Κοπεγχάγη.

Το δεύτερο βήμα, εφόσον οι Γροιλανδοί επιλέξουν πράγματι αυτόν τον δρόμο, θα ήταν να τους κάνουν οι ΗΠΑ μια προσφορά υπερβολικά καλή για να την αρνηθούν. Ενα 85% των Γροιλανδών, ωστόσο, δεν θέλει να γίνει πολιτεία των ΗΠΑ. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Ηδη από τον Μάιο κυκλοφορούν φήμες ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία να υπογράψει μια Συμφωνία Ελεύθερης Σύνδεσης, όπως αυτές που έχει με τη Μικρονησία, τις Νήσους Μάρσαλ και το Παλάου: οι ΗΠΑ παρέχουν βασικές υπηρεσίες, προστασία και ελεύθερο εμπόριο σε αντάλλαγμα για την απεριόριστη στρατιωτική παρουσία τους στα εδάφη αυτά. Θα πρέπει βέβαια να εξασφαλίσουν τη στήριξη της Ευρώπης – είναι το τρίτο βήμα του Politico. Πώς θα το κάνουν; Αρκεί μία λέξη για να καταλάβει κανείς: Ουκρανία. Αν όμως η Γροιλανδία ή η Δανία πει «όχι» στον Τραμπ; Ο τίτλος του τέταρτου και τελευταίου βήματος είναι σαφής: στρατιωτική εισβολή.