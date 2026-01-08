Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με προεδρικό μνημόνιο, που σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο στοχεύει στην παύση συμμετοχής και χρηματοδότησης φορέων που δεν εξυπηρετούν πλέον τα εθνικά συμφέροντα, η Ουάσιγκτον προχωρά σε μία από τις πιο εκτεταμένες αναθεωρήσεις της διεθνούς παρουσίας της.

AMERICA FIRST 🇺🇸 Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including: 🔴35-non UN organizations 🔴31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Το μνημόνιο δίνει εντολή σε όλα τα ομοσπονδιακά υπουργεία και υπηρεσίες να διακόψουν τη συμμετοχή και τη χρηματοδότηση σε 35 μη οργανισμούς του ΟΗΕ και 31 επιπλέον διεθνείς οντότητες. Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι εν λόγω φορείς λειτουργούν εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων, της ασφάλειας και της οικονομικής ευημερίας των ΗΠΑ.

Αποτέλεσμα συνολικής επανεξέτασης

Όπως διευκρινίζει ο Λευκός Οίκος, η απόφαση προέκυψε ύστερα από συνολική επανεξέταση όλων των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, συνθηκών και συμβάσεων στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν ή συνεισφέρουν οικονομικά.

Η αποχώρηση θεωρείται ότι θα τερματίσει τη χρηματοδότηση από τους Αμερικανούς φορολογούμενους προς οργανισμούς που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προωθούν «παγκοσμιοποιημένες ατζέντες» αντίθετες με τις εθνικές προτεραιότητες ή χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση πόρων.

Αιχμές για κλιματική πολιτική και παγκόσμια διακυβέρνηση

Σε ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι αρκετοί από τους οργανισμούς που περιλαμβάνονται στην απόφαση προωθούν «ριζοσπαστικές πολιτικές για το κλίμα», μορφές παγκόσμιας διακυβέρνησης και ιδεολογικά προγράμματα που, κατά την αμερικανική διοίκηση, έρχονται σε σύγκρουση με την κυριαρχία και την οικονομική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών.