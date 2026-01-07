Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για την εθνική ασφάλεια. Και λίγο αργότερα, μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος καθώς οι δημοσιογράφοι τον ρωτούσαν εάν μετά τη Βενεζουέλα ακολουθεί κάποια παρόμοια στρατιωτική επιχείρηση στη Γροιλανδία, απάντησε γελώντας: «Με αυτήν θα ασχοληθώ σε είκοσι ημέρες». Οι ευρωπαίοι ηγέτες που παλεύουν εδώ και μήνες τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να απαντήσουν στην επίμονη επιθυμία του αμερικανού προέδρου να καταλάβει τη Γροιλανδία «για λόγους εθνικής ασφάλειας», σήμαναν συναγερμό αναλογιζόμενοι εάν στο Νουούκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, θα μπορούσαν να εξελιχθούν στιγμές ανάλογες με εκείνες στο Καράκας. Η επιμονή του Τραμπ να πάρουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη στενή σύμμαχο Δανία επιδείνωσε επίσης την κατάσταση στις πρωτεύουσες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ σχετικά με το πώς να αντιδράσουν στην Ουάσιγκτον, σε άλλα γεωπολιτικά ζητήματα – συμπεριλαμβανομένων της επίθεσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και της αμφίρροπης προσέγγισής τους στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είναι μια λεπτή γραμμή», δήλωσε ανώτερος ευρωπαίος αξιωματούχος στους «Financial Times». «Η αλληλεγγύη με τη Δανία είναι ξεκάθαρη για όλους. Αλλά υπάρχει και η Βενεζουέλα όπου κανείς δεν λυπάται που φεύγει ο Μαδούρο, υπάρχουν ωστόσο νομικά ζητήματα. Και θέλουμε να κρατήσουμε τις ΗΠΑ στο πλευρό μας για ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα στην Ουκρανία». Κι ένας άλλος αξιωματούχος πρόσθεσε: «Ξέρουμε ποιοι δεν είναι πλέον οι σύμμαχοί μας. Απλώς εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι κάνουμε λάθος και το πρόβλημα θα εξαφανιστεί», αναφερόμενος στην ανάγκη η Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από την Ουάσιγκτον. «Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, απλώς πρέπει να το κάνουμε».

Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των πρωθυπουργών της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εξέδωσαν κοινή δήλωση υποστήριξης της Γροιλανδίας χθες. «Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν τις προσπάθειές τους», ανέφεραν στη δήλωση, την οποία υπέγραψαν επίσης ηγέτες από την Ιταλία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Δανία. «Η Γροιλανδία ανήκει στους λαούς της. Εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία». Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, χαιρέτισε την υπόσχεση αλληλεγγύης των ευρωπαίων ηγετών και ανανέωσε την έκκλησή του προς τις ΗΠΑ για «διάλογο με σεβασμό».

Τη Δευτέρα, μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι «οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία απεγνωσμένα», η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν προειδοποίησε ότι «μια επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών σε σύμμαχο του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος τόσο της στρατιωτικής συμμαχίας όσο και της ασφάλειας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Δανοί αλλά και ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν κρύβουν πλέον – ιδιαίτερα μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα – ότι φοβούνται, όσο παράδοξο και αν ακούγεται αυτό, αμερικανική εισβολή στο σε μεγάλο βαθμό αυτόνομο νησί, το οποίο είναι πρώην δανική αποικία και παραμένει μέρος του δανικού βασιλείου. Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας της Γροιλανδίας εξακολουθούν να ελέγχονται από την Κοπεγχάγη.

Οι συνεργάτες του Τραμπ όχι μόνο δεν κάνουν κάτι για να εκτονώσουν την κατάσταση, αλλά ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ, μιλώντας στο CNN δήλωσε κυνικά: «Μπορείτε να μιλάτε όσο θέλετε για διεθνείς συνθήκες και οτιδήποτε άλλο, αλλά ζούμε σε έναν κόσμο, στον πραγματικό κόσμο, ο οποίος διέπεται από τη δύναμη, τη βία και την ισχύ». Τόνισε ότι η Γροιλανδία ανήκει στις ΗΠΑ και ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα την καταλάβει εάν το θελήσει. «Κανείς δεν θα μπει σε πόλεμο με τον αμερικανικό στρατό για το μέλλον της Γροιλανδίας», κατέληξε.

Γροιλανδία και Δανία ζήτησαν να συναντήσουν άμεσα τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος και η ομάδα του εξετάζουν επιλογές για την απόκτηση της Γροιλανδίας και η χρήση του στρατού είναι «πάντα μία επιλογή».