Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την αγορά της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας πως οι πρόσφατες δηλώσεις για την τεράστια νήσο, αυτόνομη περιοχή της Δανίας, δεν πρέπει να εκληφθούν ως προαναγγελία στρατιωτικής επέμβασης, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε η εφημερίδα Wall Street Journal, ο κ. Ρούμπιο έκανε τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωσης μελών του Κογκρέσου, επικαλούμενη πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συνάντησης.

Παράλληλα, η New York Times ανέφερε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του να του παρουσιάσουν επικαιροποιημένο σχέδιο για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Η ιδέα αυτή, σημειώνει η εφημερίδα, είχε διατυπωθεί ήδη από τον ρεπουμπλικανό πολιτικό κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, την περίοδο 2017-2021.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φαίνεται να εντείνει τη ρητορική της γύρω από το ζήτημα. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται βρίσκεται και η «χρήση του στρατού», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.