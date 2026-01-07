Η Ευρώπη ετοιμάζεται να απαντήσει σε κάθε μορφή εκφοβισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αναφερόμενος στις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Οποια και αν είναι η μορφή του εκφοβισμού και όποια και αν είναι η προέλευσή του, έχουμε αρχίσει να εργαζόμαστε στο υπουργείο Εξωτερικών για να προετοιμαστούμε ώστε να δώσουμε απάντηση και να δώσουμε απάντηση όχι μόνοι, ώστε να είμαστε πειστικοί και αποτελεσματικοί», δήλωσε ο Μπαρό στο ραδιοφωνικό δίκτυο France Inter.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο αντίδρασης θα ολοκληρωθεί τις «προσεχείς ημέρες» και θα παρουσιαστεί στους βασικούς ευρωπαίους εταίρους της Γαλλίας.

Ο γάλλος υπουργός υπενθύμισε ότι πέραν της υπόθεσης της Γροιλανδίας, η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει πρόσφατα κυρώσεις σε ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως στον πρώην επίτροπο Τιερί Μπρετόν, που στηρίζουν την αυστηρότερη ρύθμιση των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.

Κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις ΗΠΑ

«Αντιμέτωποι με αυτά τα σημάδια εκφοβισμού, θέλουμε να αναλάβουμε δράση, αλλά να αντιδράσουμε μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας», τόνισε ο Μπαρό, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα θα συζητηθεί με τους ομολόγους του από τη Γερμανία και την Πολωνία εντός της ημέρας.

«Σχηματίζουμε μαζί ένα τρίπτυχο, ένα τρίο που έχει ικανότητα επιρροής στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία, οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι πολύ προσηλωμένες στην Ατλαντική Συμμαχία, στο ΝΑΤΟ».

Διαβεβαιώσεις από την Ουάσινγκτον

Ο Μπαρό αποκάλυψε ότι είχε συνομιλία με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τον διαβεβαίωσε πως η Ουάσινγκτον αποκλείει στρατιωτική παρέμβαση. «Απέκλεισε το ενδεχόμενο ότι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα μπορούσε να συμβεί στη Γροιλανδία ό,τι συνέβη στη Βενεζουέλα», δήλωσε.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής χρησιμοποίησης του αμερικανικού στρατού.

Αντίδραση των ευρωπαίων ηγετών

Νωρίτερα, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν, υπογραμμίζοντας ότι μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για ζητήματα που τις αφορούν.

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», αναφέρουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Το κοινό ανακοινωθέν επισημαίνει επίσης ότι η Γροιλανδία ανήκει στο ΝΑΤΟ και ότι η Αρκτική αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Οι ευρωπαίοι σύμμαχοι, σύμφωνα με το κείμενο, εντείνουν τη δράση τους στην περιοχή.

Η ασφάλεια στην Αρκτική, καταλήγει το ανακοινωθέν, πρέπει να διασφαλιστεί συλλογικά, σε στενό συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.