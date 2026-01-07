Οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα «δημιουργούν την ευκαιρία για μια δημοκρατική μετάβαση στη χώρα» δήλωσε τη Δευτέρα η Κομισιόν, πασχίζοντας για προφανείς λόγους να δει τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Δις «εκλεγμένος» μέσω απροκάλυπτης νοθείας, ο ανατραπείς ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, αναμένουν πλέον την επόμενη δικάσιμό τους στις ΗΠΑ. Πίσω στη χώρα του, ωστόσο, το καθεστώς του παραμένει αρραγές. Το επιβεβαιώνει όχι απλά η επίσημη ορκωμοσία, προχθές, της μέχρι πρότινος αντιπροέδρου της Βενεζουέλας και υπουργού Πετρελαίου, Ντέλσι Ροντρίγκες, ως προσωρινής προέδρου, εν μέσω συνθημάτων υπέρ του Μαδούρο από τα χείλη βουλευτών, αλλά και το κύμα καταστολής που εξαπέλυσε η κυβέρνηση μετά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ, συλλαμβάνοντας δημοσιογράφους και αναπτύσσοντας παραστρατιωτικές δυνάμεις ώστε να κατασταλεί κάθε ίχνος επιδοκιμασίας για την απομάκρυνσή του.

Σύμφωνα με διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο και δόθηκε στη δημοσιότητα δύο μέρες αργότερα, με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας η αστυνομία έλαβε εντολή «να ξεκινήσει αμέσως» την έρευνα και να συλλάβει «όποιον εμπλέκεται στην προώθηση ή υποστήριξη της ένοπλης επίθεσης των ΗΠΑ». Στο πλαίσιο της κατάστασης αυτής, διαβεβαιώνουν οι «Financial Times», οπλισμένοι παραστρατιωτικοί, γνωστοί ως colectivos, έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους του Καράκας ενώ 14 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης, οι 11 από ξένα Μέσα, κρατήθηκαν για ώρες πριν αφεθούν ελεύθεροι. Οι περισσότερες συλλήψεις δημοσιογράφων πραγματοποιήθηκαν γύρω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης, καθώς η Ροντρίγκες – η οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ θα ηγηθεί μιας κυβέρνησης φιλικής προς τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον – ορκιζόταν επίσημα από τον αδελφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, με τον υπουργό Αμυνας να τη διαβεβαιώνει για τη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων.

Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο Fox News, η ηγέτις της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που ζούσε κρυμμένη για χρόνια στη Βενεζουέλα και διέφυγε πρόσφατα προκειμένου να παραλάβει το Νομπέλ Ειρήνης, χαρακτήρισε την καταστολή αυτή «πραγματικά ανησυχητική», λέγοντας πως η Ουάσιγκτον πρέπει να την παρακολουθήσει προσεκτικά και ότι η μετάβαση της Βενεζουέλας στη δημοκρατία πρέπει να προχωρήσει. «Η Ντέλσι Ροντρίγκες… είναι μία από τους κύριους αρχιτέκτονες των βασανιστηρίων, των διώξεων, της διαφθοράς και του εμπορίου ναρκωτικών» επεσήμανε. «Είναι βασική σύμμαχος και σύνδεσμος της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν, σίγουρα δεν είναι ένα πρόσωπο που μπορούν να το εμπιστευθούν οι διεθνείς επενδυτές και δεν έχει την αποδοχή του λαού της Βενεζουέλας» πρόσθεσε. Στην ίδια συνέντευξη η Ματσάδο επαίνεσε επανειλημμένως τον Τραμπ για τη σύλληψη του Μαδούρο, δήλωσε μάλιστα έτοιμη να του παραδώσει το Νομπέλ Ειρήνης που του είχε ήδη αφιερώσει. Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το κίνημά της, που «κέρδισε τις εκλογές του 2024 με συντριπτική πλειοψηφία, παρά τη νοθεία», θα κερδίσει «σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές πάνω από το 90% των ψήφων». Οπως σχολιάζουν όμως χαρακτηριστικά οι «New York Times», για τον Τραμπ το ζητούμενο στη Βενεζουέλα είναι το πετρέλαιο, όχι η προώθηση της δημοκρατίας.

Ανώτεροι αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να έπεισαν τον αμερικανό πρόεδρο ότι η Βενεζουέλα θα μπορούσε να αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω αν οι ΗΠΑ προσπαθούσαν να υποστηρίξουν την αντιπολίτευση. Μια απόρρητη ανάλυση της CIA φέρεται να στήριξε την άποψη αυτή. Οσο για νέες εκλογές στη Βενεζουέλα, δεν αναμένονται σύντομα: «Πρέπει να φτιάξουμε τη χώρα» αποφάνθηκε ο Τραμπ, κρίνοντας πως η κυβέρνηση στο Καράκας «συνεργάζεται».