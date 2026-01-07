Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε επταήμερο εθνικό πένθος στη μνήμη των θυμάτων της στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία οδήγησε στην αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει άγνωστος, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία.

«Ένα μήνυμα για τους νέους μάρτυρές μας, που έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την πατρίδα μας. Πήρα την απόφαση να κηρυχθεί πένθος επτά ημερών προς τιμή και δόξα των νέων, των γυναικών, των ανδρών που έπεσαν, που προσέφεραν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τη Βενεζουέλα και τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο», δήλωσε η κ. Ροδρίγκες στη δημόσια τηλεόραση.

Η ίδια πρόσθεσε: «Σε αυτούς, (εκφράζουμε) την ευγνωμοσύνη μας. Οι εικόνες των πτωμάτων μου τρύπησαν την ψυχή, όμως ξέρω ότι έπεσαν μάρτυρες γι’ αυτή τη δημοκρατία».

Απώλειες και αντιδράσεις

Η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση, που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο και της συζύγου του, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 55 άνθρωποι – 23 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας και 32 της Κούβας, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Ο αριθμός των αμάχων θυμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος, ενώ ορισμένες πηγές ανεβάζουν τον συνολικό απολογισμό στους 70 έως 80 νεκρούς.

Αντιπρόεδρος της χώρας από το 2018, η Ντέλσι Ροδρίγκες ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος προχθές Δευτέρα, ενώπιον του κοινοβουλίου, με τη στήριξη του ανώτατου δικαστηρίου και του στρατού.

Απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ

Απαντώντας στις επανειλημμένες δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη χώρα, η Ροδρίγκες τόνισε: «Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διοικεί τη χώρα μας, ουδείς άλλος. Κανένας ξένος δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα».