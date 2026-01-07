Ελληνικό δάκτυλο στη στρατιωτική επιχείρηση των Αμερικανών στο Καράκας δεν το λες, θα ήταν υπερβολή. Οπωσδήποτε όμως ο διοικητής της Delta Force πρέπει να έχει ελληνικές ρίζες και μάλιστα από την Υδρα. Διαφορετικά δεν θα τον έλεγαν Κουντουριώτη. (Είναι αυτό που λένε ότι όποια πέτρα κι αν σηκώσεις…)

Πρόκειται για τον συνταγματάρχη των ειδικών δυνάμεων Κρις Κουντουριώτη. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο και κάτοχος διπλώματος Master’s από το Κολούμπια στην Οργανωτική Ψυχολογία. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως αξιωματικός του Υγειονομικού το 2004, δύο χρόνια αργότερα μετατάχθηκε στο Πεζικό και έκτοτε υπηρετεί στις ειδικές δυνάμεις. Εχει μετάσχει σε επιχειρήσεις στην Κεντρική Ασία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Είναι νυμφευμένος με στρατιωτικό, με την οποία έχουν αποκτήσει πέντε κόρες. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται η πολιτική εθνικής ασφαλείας, ο ανορθόδοξος πόλεμος και η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.

Υπό κανονικές συνθήκες, τα προσωπικά στοιχεία του επικεφαλής της Delta θα έπρεπε να μην είναι διαθέσιμα στη δημοσιότητα. Τα αποκάλυψε όμως ο αμερικανός δημοσιογράφος του «Rolling Stone» Σεθ Χαρπ, γνωστός για το βιβλίο «The Fort Bragg Cartel», το οποίο πραγματεύεται την εμπλοκή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων με το εμπόριο κοκαΐνης, με αφορμή τη δολοφονία δύο στρατιωτικών. Το βιβλίο έγινε μπεστ σέλερ και έφτασε μέχρι το Νο2 στον κατάλογο των «New York Times», όταν κυκλοφόρησε πέρυσι το καλοκαίρι. Τα δικαιώματα αγοράστηκαν αμέσως από την HBO και η σχετική σειρά ήδη ετοιμάζεται.

Η πρωτοβουλία του Χαρπ να αποκαλύψει την ταυτότητα του επικεφαλής της δύναμης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα σόσιαλ (ενδεχομένως και ευρύτερα), επειδή η πρόθεσή του ήταν να εκθέσει τον επικεφαλής της δύναμης. Στη σχετική ανάρτησή του, ο Χαρπ δημοσιεύει τη φωτογραφία του συνταγματάρχη και γράφει: «Αυτός είναι ο διοικητής της Delta Force, οι άνδρες του οποίου εισέβαλαν σε μια κυρίαρχη χώρα, σκότωσαν ένα σωρό αθώους και απήγαγαν τον νόμιμο πρόεδρο». Από τη διατύπωση και μόνο γίνεται αμέσως αντιληπτή η ιδεολογική απόκλιση του Χαρπ και τα κίνητρά του. Του εύχομαι, λοιπόν, καλά ξεμπερδέματα με τον Τραμπ. Οσο για τον συνταγματάρχη Κουντουριώτη, με το καλό και στρατηγός! Αν ζούσε ο ναύαρχος, θα ήταν πολύ περήφανος…

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Η Βενεζουέλα κάθεται πάνω σε πετρελαϊκά αποθέματα, που υπολογίζονται στα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια. Στις καλές εποχές της πετρελαιοβιομηχανίας, προτού αναλάβουν οι σοσιαλιστές και την καταστρέψουν, η χώρα παρήγε ως και 3.453.000 βαρέλια την ημέρα (1997). Σήμερα μετά βίας φτάνει τα 500.000, ενώ οι τεχνικές υποδομές για την άντλησή του είναι παραμελημένες εδώ και 25 χρόνια. Δεν είναι αυτός, όμως, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο οι Αμερικανοί ανέλαβαν να «τρέχουν» τη χώρα.

Τα οφέλη από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων δεν μπορούν να είναι άμεσα. Το πρώτο στάδιο των επιδιορθώσεων στις υπάρχουσες υποδομές θα κρατήσει δύο χρόνια και θα κοστίσει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Οταν θα έχει ολοκληρωθεί, η παραγωγή θα μπορεί να αυξηθεί στο ένα εκατομμύριο βαρέλια. Από εκεί και πέρα όμως, για να φτάσει ξανά η παραγωγή στα ύψη του 20ού αιώνα, δηλαδή τα δύο και τρία εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, θα χρειαστεί να επενδυθούν πολλές δεκάδες δισεκατομμυρίων σε νέα μηχανήματα και η απόδοση της επένδυσης θα εμφανιστεί έπειτα από πέντε ή έξι χρόνια. Ποια εταιρεία θα διακινδυνεύσει τέτοια επένδυση, μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και αστάθειας; Ποιος εγγυάται ότι έπειτα από μερικά χρόνια δεν θα έρθει στα πράγματα μια εθνικιστική κυβέρνηση (όχι απαραιτήτως αριστερή) που θα εθνικοποιήσει τα πάντα; Δεν είναι λοιπόν ότι μπουκάρουν οι Αμερικάνοι, βουτάνε τα πετρέλαια και αυτό ήταν. Δεν είναι τόσο απλό.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επέμβει στρατιωτικά στη Βενεζουέλα είχαν ρόλο και τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Η Βενεζουέλα είχε μετατραπεί σε πλατφόρμα για να αναπτύσσουν ελεύθερα τις δραστηριότητές τους η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νησί Μαργαρίτα, που ήταν κάποτε από τα πλέον δημοφιλή θέρετρα στην Καραϊβική, υπήρχε επί Μαδούρο στρατόπεδο εκπαίδευσης της Χεζμπολάχ. Οσο για τους Κουβανούς, που βρίσκονται στη χώρα με διάφορες ιδιότητες (ως επί το πλείστον στρατιωτικοί), αυτοί ανέρχονται στις 30.000. Υποθέτω, συνεπώς, ότι αυτή την κατάσταση εννοούσε ο Τραμπ με το «fuck around, find out», που σε ελεύθερη μετάφραση θα το λέγαμε «κάνε μ@λ@κίες και θα δεις τι θα πάθεις».