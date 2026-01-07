Ενας παράφορος έρωτας δύο παικτών χόκεϊ στον πάγο ήταν αρκετός για να χάσει το λαμπερό προβάδισμά του το «Ozymandias», το μνημειώδες επεισόδιο του δημοφιλούς «Breaking bad», το οποίο είχε αποσπάσει την απόλυτη βαθμολογία 10/10 στο Imdb. Από εκείνον τον μακρινό Σεπτέμβρη του 2013 μέχρι την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου καμία άλλη σειρά δεν είχε καταφέρει να σκαρφαλώσει στην κορυφή.

Είναι η μέρα που προβλήθηκε στο ΗΒΟ το επεισόδιο «Ι’ll believe everything» της πολυσυζητημένης σειράς «Heated rivalry» και κατέγραψε στο ιστορικό της βαθμολογίας του το απόλυτο δέκα. Η αλήθεια είναι πως αυτή τη στιγμή αν μπει κανείς στην τεράστια βάση δεδομένων θα διαπιστώσει ότι το άριστα του «I’ll believe everything» έχει ελαφρώς υποχωρήσει σε 9,9.

Ομως πρόκειται για μια μικρή κατάκτηση αν σκεφτεί κανείς ότι το πρώτο επεισόδιο του αθλητικού γκέι ρομάντζου προβλήθηκε μόλις πριν από δύο μήνες, δηλαδή τον περασμένο Νοέμβριο, στο HBO. Το πιο πετυχημένο επεισόδιο του «Breaking bad» ήταν η κορύφωση μιας έντασης που κλιμακωνόταν από το 2008, όταν άρχισε να παίζεται η σειρά.

Σε ό,τι αφορά τώρα τη νέα μανία που μας προσέφεραν οι καναδοί δημιουργοί, θα πρέπει να πούμε ότι την πρώτη ύλη τη χρωστάει στη δημοφιλή λογοτεχνική σειρά της Ρέιτσελ Ριντ «Game Changers», η οποία είχε δημιουργήσει φανατικό γυναικείο αναγνωστικό κοινό. Ο δημιουργός της τηλεοπτικής μεταφοράς Τζέικομπ Τίρνι είχε πει ότι αρχικά ήταν επιφυλακτικός ως προς το αν η τολμηρή αυτή θεματολογία θα μπορούσε να βρει ανταπόκριση. Τελικά αποδείχθηκε ότι τα πικάντικα και τολμηρά πλάνα της σειράς ίσως να είναι ο λόγος που της έδωσε το προβάδισμα σε ένα ήδη κορεσμένο τηλεοπτικό κοινό. Βέβαια οι φανατικοί της σειράς υποστηρίζουν ότι δεν φτάνει το σοκ των γυμνών ανδρικών κορμιών για να δώσει τόσο ισχυρό προβάδισμα.

Αλλαγή κατεύθυνσης

Η ηδονοβλεπτική ματιά δεν διαρκεί πολύ αφού η πρόθεση των δημιουργών είναι να προκαλέσουν βαθιά, τρυφερά συναισθήματα. Και φυσικά το καταφέρνουν. Οι εικόνες των πρώτων επεισοδίων βρίθουν από γυμνό και σεξ. Η πορεία όμως είναι διαφορετική αφού δραματουργικά αυτή η υπερβολή ή εμμονή στο γυμνό έχει εξήγηση. Στα μέσα της σεζόν, από το πέμπτο επεισόδιο και έπειτα, υπάρχει αλλαγή ως προς την κατεύθυνση αυτή. Το σεξουαλικό περιεχόμενο μειώνεται αισθητά και η αφήγηση εστιάζει κυρίως στην εσωτερική ζωή των ηρώων. Ιδανικός τρόπος για να ξεφύγει η σειρά από τα περιορισμένα όρια του LGBTQ+ κοινού και να επαναπροσδιορίσει τον βασικό της άξονα. Και θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι πολλάκις έχει υμνηθεί η ερμηνεία των δύο πρωταγωνιστών, του Κόνορ Στόρι ως Ιλία Ρόζανοφ και του Χάντσον Γουίλιαμς ως Σέιν Χολάντερ.