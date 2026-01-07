Στούντιο αλλάζουν χέρια, πολιτιστικές κόντρες μαίνονται ολούθε και η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει έδαφος. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται το Χόλιγουντ είναι ένας παρεμβατικός πρόεδρος αποφασισμένος να κηρύξει πόλεμο στη βιομηχανία του θεάματος. Ισως, όμως, μια τέτοια πρόθεση να κρύβεται πίσω από την εντυπωσιακή πρόσφατη παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ: την απαίτηση – και τελικά την εξασφάλιση – μιας τέταρτης ταινίας «Αλεξίσφαιροι Ντετέκτιβ» από τους νέους ιδιοκτήτες της Paramount Pictures, του στούντιο που πρόσφατα πέρασε στον έλεγχο του Ντέιβιντ Ελισον, γιου του Λάρι, ενός από τους βασικούς συμμάχους του Τραμπ.

Συμπτωματικά, ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, είναι ένας από τους χρηματοδότες της προσπάθειας της Paramount να μπλοκάρει την εξαγορά της Warner Bros από το Netflix, με τον ίδιο τον Τραμπ να αφήνει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές ώστε να μην προχωρήσει η συμφωνία. Και, φυσικά, στο βάθος υπάρχει η απειλή του Τραμπ για ασαφείς «δασμούς» στη βιομηχανία του κινηματογράφου, υποτίθεται για να διατηρηθούν οι παραγωγές εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιο πραγματικό αποτύπωμα της πολιτικής Τραμπ στις ταινίες που θα δούμε το 2026; Υποχωρεί η “woke” ατζέντα στα μπλοκμπάστερ;» είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που τίθενται σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Guardian». Ενα πρώτο δείγμα θα είναι η επιστροφή στο Χόλιγουντ του αμφιλεγόμενου σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ, με ένα ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ράτνερ δεν έχει σκηνοθετήσει μεγάλου μήκους ταινία από το 2017, όταν διατυπώθηκαν εναντίον του σειρά καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση και παρενόχληση.

Του χρόνου θα δούμε επίσης μια «εξωραϊσμένη» βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, όπως τη χαρακτήρισε η κόρη του. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Τζάκσον είχε αθωωθεί εν ζωή για τις κατηγορίες περί κακοποίησης παιδιών, οι καταγγελίες ωστόσο είχαν συνεχιστεί και μετά τον θάνατό του.

Με δεδομένη την ταχύτητα με την οποία προχωρεί η παραγωγή στα μεγάλα στούντιο, είναι απίθανο τα υποψήφια μπλοκμπάστερ του 2026 να έχουν επηρεαστεί εκ θεμελίων από τον φόβο της οργής του Τραμπ. Οι περισσότερες ταινίες που θα προβληθούν προσεχώς δεν αναμένεται να έχουν στοιχεία που θα προκαλούσαν την προεδρική ατζέντα. Εξαίρεση ίσως να αποτελέσει το πολυαναμενόμενο «Ο Διάβολος φορούσε Πράντα 2» που θα μπορούσε να ρίξει κάποια αιχμηρά βέλη προς τον Τραμπ, αν και η Αν Γουίντουρ, το πρόσωπο που έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την κεντρική ηρωίδα, είναι συνδαιτυμόνας του προέδρου.