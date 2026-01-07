Εμπρόθεσμα πληρώθηκε το 88% των τελών κυκλοφορίας για το 2026. Από το σύνολο των 6,75 εκατ. οχημάτων, εμπρόθεσμα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατ. Δηλαδή, ποσοστό 88%. Το ποσοστό αυτό είναι στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025. Το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη καταβολή είναι:

– 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.

– 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026.

– ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας έτους 2026.

Σε ακινησία τέθηκαν 208.976 οχήματα.