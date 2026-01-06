Την υλοποίηση των Εργαστηρίων Ομαδικής Συμβουλευτικής συνεχίζει η ΔΥΠΑ σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας πρακτική υποστήριξη σε πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 167 εργαστήρια, εκ των οποίων:

145 διά ζώσης σε 85 Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2)

22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, με θεματικές όπως:

– Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

– Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

– Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

– Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

– Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

– Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

– Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

– Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

– Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

– Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

– Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον

– Αξιοποιώ την Τεχνητή Νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ανά εργαστήριο, αποστέλλοντας e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που υλοποιεί το αντίστοιχο εργαστήριο.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό e-mail από το ΚΠΑ2.

Για τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις θεματικές και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της πλατφόρμας: https://www.dypa.gov.gr/workshops

Ο αριθμός θέσεων συμμετοχής είναι περιορισμένος (έως 50 άτομα ανά εργαστήριο) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα από ένα εργαστήρια.