Οι ελβετικές αρχές στρέφουν το βλέμμα τους στις ευθύνες πίσω από τη φονική νύχτα στο Κραν-Μοντανά, με τουλάχιστον 40 ανθρώπους – στην πλειονότητά τους νέους – να έχουν χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές του καταστήματος, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι, τελούν υπό ποινική έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και εμπρησμό από αμέλεια, την ώρα που από τα πρώτα ευρήματα αναδεικνύονται σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας, τις μετατροπές στο υπόγειο και τη μοναδική έξοδο διαφυγής που μετατράπηκε σε θανατηφόρα παγίδα. Παράλληλα, στον δημόσιο διάλογο επανέρχεται και το βαρύ ποινικό παρελθόν του Ζακ Μορέτι στη Γαλλία, προσθέτοντας μία ακόμα σκιά σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε μία από τις χειρότερες τραγωδίες της σύγχρονης ελβετικής ιστορίας.

Οπως ανέφερε η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», ο Ζακ Μορέτι είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές της Γαλλίας εδώ και δεκαετίες. Φέρεται να είχε εμπλακεί σε υποθέσεις μαστροπείας πριν από περίπου 30 χρόνια. Επίσης, περίπου πριν από 20 χρόνια εξέτισε ποινή φυλάκισης στη Σαβοΐα της Γαλλίας για απάτη, απαγωγή και παράνομη στέρηση της ελευθερίας. Αστυνομική πηγή δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο Μορέτι δεν έχει έκτοτε διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Οι καταδίκες εκείνης της περιόδου ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, ωστόσο πλέον αποτελούν μέρος της δημόσιας συζήτησης γύρω από το δυστύχημα στο Κραν-Μοντανά.

Οι μετατροπές

Παράλληλα, οι Αρχές του καντονιού Βαλέ διερευνούν αν το μπαρ, που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των νέων επειδή η είσοδος ήταν δωρεάν και οι τιμές των ποτών προσιτές, πληρούσε τους ισχύοντες κανονισμούς πυρασφάλειας. Η έρευνα επικεντρώνεται ιδιαίτερα στις μετατροπές που είχαν γίνει στο υπόγειο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Ζακ Μορέτι είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος πολλές εργασίες αφότου ανέλαβε το μπαρ. Φωτογραφίες από τη σελίδα του καταστήματος στο Facebook, η οποία έχει πλέον διαγραφεί, δείχνουν, μεταξύ άλλων, αφρώδη πάνελ τοποθετημένα στην οροφή και δομικές παρεμβάσεις στη σκάλα. Στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί αναδεικνύουν το γεγονός ότι η σκάλα αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο δυστύχημα. Επιζώντες αναφέρουν ότι αποτελούσε τη μοναδική έξοδο διαφυγής από το υπόγειο. Λόγω του στενού σχεδιασμού της, μετατράπηκε γρήγορα σε θανατηφόρο «λαιμό μπουκαλιού» την ώρα της μεγάλης φωτιάς.

Ο Ζακ Μορέτι δήλωσε στην «Tribune de Genève» ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί τρεις φορές σε διάστημα 10 ετών και ότι «όλα έγιναν σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας».

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από σπινθηρίζοντα κεριά στερεωμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας που από τη φλόγα τους λαμπάδιασε η επένδυση της οροφής.

Ο επικεφαλής αξιωματούχος ασφαλείας της περιφέρειας Βαλέ, Στεφάν Γκάντσερ, δήλωσε στο δημόσιο ραδιόφωνο SRF πως «ένα τόσο μεγάλο δυστύχημα σημαίνει ότι κάτι δεν λειτούργησε και κάποιος έκανε λάθος».

Επίσης ο Ρίτσαρντ Μέιερ, ειδικός στη διερεύνηση πυρκαγιών και εκρήξεων, τόνισε ότι τα στοιχεία παραπέμπουν σε μια «αποτρέψιμη τραγωδία».

Στο μικροσκόπιο

Την Παρασκευή, οι δύο ιδιοκτήτες κλήθηκαν από τους ανακριτές με την ιδιότητα του μάρτυρα, προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με τη διάταξη των χώρων, τις εργασίες ανακαίνισης που είχαν πραγματοποιηθεί και τη χωρητικότητα του μπαρ. Η έρευνα στοχεύει πλέον στη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών σε σχέση με τα αίτια και τις συνέπειες της πυρκαγιάς, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικές πραγματογνωμοσύνες για την ακριβή ανασύνθεση της εξέλιξης του περιστατικού και τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων ασφαλείας. Οι Αρχές τόνισαν εν τω μεταξύ ότι «ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας έως ότου εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση».

Οπως αναφέρει δημοσίευμα της «Corriere della Sera», το ζευγάρι, με καταγωγή από την Κορσική, εγκαταστάθηκε στο καντόνι Βαλέ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και το 2015 απέκτησε στο Κραν-Μοντανά το Constellation, τον χώρο της τραγωδίας, ο οποίος τότε βρισκόταν σε αχρησία και τον επαναλειτούργησε.

Οι Μορέτι έχουν έναν ακόμα χώρο εστίασης στο Κραν-Μοντανά καθώς και ένα εστιατόριο στη γειτονική Λανς. Η Τζέσικα βρισκόταν μέσα στο Constellation όταν ξέσπασε η φωτιά και «υπέστη εγκαύματα στο χέρι», ανέφεραν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM συνάδελφοί της από το εστιατόριο της Λανς, όπου βρισκόταν ο σύζυγός της τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς. «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από όσα συνέβησαν» δήλωσαν οι Μορέτι μέσω εκπροσώπου τους, επισημαίνοντας ότι συνεργάζονται πλήρως με τις Αρχές και αρνούμενοι οποιαδήποτε ευθύνη.