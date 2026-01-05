Σε λίγες ημέρες η Formula 1 παίρνει και πάλι μπροστά, με τις παρουσιάσεις των ομάδων. Σαφώς, τα βλέμματα όλων θα είναι στραμμένα στα νέα μονοθέσια που θα έχουν πολλές αλλαγές σε τεχνικό και σχεδιαστικό κομμάτι. Οι πρώτες παρουσιάσεις των μονοθεσίων έχουν προγραμματιστεί από τις 15 Ιανουαρίου και μετά. Υπό τη σκιά του ολοκαίνουργιου τεχνικού πλαισίου, τα βλέμματα όλων θα στραφούν στη νέα ομάδα, την Cadillac, όπως και στην Audi που ετοιμάζεται να μπει επίσημα στη Formula 1 μέσω της εξαγοράς της Sauber.

Οι πρώτες ομάδες που θα ανοίξουν τον γύρο παρουσιάσεων στις 15 Ιανουαρίου είναι η Red Bull και η Racing Bulls στην Αμερική. Η Alpine θα παρουσιάσει το μονοθέσιό της σε εκδήλωση στη Βαρκελώνη στις 23 Ιανουαρίου. Προς το παρόν λίγες ομάδες έχουν ανακοινώσει τις πρεμιέρες, ενώ η McLaren, η Mercedes και η Williams δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα ημερομηνίες παρουσίασης.