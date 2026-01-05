Το πνεύμα των δηλώσεων του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αμέσως μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Σούπερ Καπ προφανώς και δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Τι είπε ο βάσκος προπονητής των Ερυθρολεύκων;

«Μακάρι να μπορούσαμε να εκτιμήσουμε όλους τους παίκτες που έρχονται από ακαδημίες. Συνήθως κοιτάμε τις μεταγραφές από το εξωτερικό, αλλά εδώ έχουμε τον Τζολάκη, τον Κωστούλα που έφυγε, τον Μουζακίτη, τον Καλογερόπουλο και όλοι αυτοί έχουν μεγάλη αξία».

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός της χρησιμοποίησης όλων αυτών των παιδιών από ένα προπονητή που βλέπει τους πάντες και τους αξιοποιεί όλους. Ασφαλώς εδώ πρέπει να προσθέσουμε τον κάπτεν της ομάδας, τον Ρέτσο. Σε μια εποχή που ένεκα της διακοπής του πρωταθλήματος, όλοι ζητούν μεταγραφές και φαντασιώνονται «άσους αεροδρομίου», ο καλός Μεντιλίμπαρ μάς δείχνει – ξανά – τον σωστό δρόμο της δημιουργίας μιας δυνατής ομάδας. Πρώτα κοιτάμε τα του οίκου μας και μετά όλα τα άλλα. Προσοχή, ωστόσο, μην προκύψει κάποια παρερμηνεία: δεν σημαίνουν όλα αυτά πως ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται να κάνει κινήσεις ή πως έχει κλειστά τα μάτια στην αγορά. Το αντίθετο συμβαίνει και το έχει αποδείξει πολλές φορές. Αλλά το κάνει με σύνεση, προγραμματισμό, χωρίς να παρασύρεται ή να προχωρά σε «τρέλες».

Και βέβαια, όταν έρχεται κύπελλο με πρωταγωνιστές τον Τζολάκη και τον Καλογερόπουλο, πώς γίνεται να μην είναι πιο πλατιά τα χαμόγελα; Ο Καλογερόπουλος, που ακόμη δεν έχει συμπληρώσει τα 22 του χρόνια, έγραψε ιστορία το 2021 όταν κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης έσπασε το ρεκόρ του νεαρότερου παίκτη που παίζει με τον Ολυμπιακό ως βασικός: ήταν 16 ετών και 287 ημερών, ξεπέρασε έτσι τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Αρκετοί πόνταραν στην εξέλιξή του, έδειξε και δείχνει το ταλέντο με τις μικρές εθνικές ομάδες, ενώ ο δανεισμός του στον Βόλο τού έκανε καλό, με δεδομένο πως επέστρεψε περισσότερο ώριμος και αναμφίβολα έτοιμος να διεκδικήσει το όνειρό του. Είναι ξεκάθαρο πως το παλεύει. Και ακόμη περισσότερο πως ανεβαίνει στην ιεραρχία όπως ανεβαίνει ψηλά και κερδίζει κεφαλιές ή δημιουργεί προβλήματα σε (κάθε) αντίπαλη άμυνα.

Το κυριότερο; Αυτό το παιδί βγάζει πάθος. Το πάθος που (πρέπει να) έχει κάθε παίκτης που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Μπήκε αλλαγή. Και με τον δικό του τρόπο «καθάρισε» τον τελικό. Για να αποδειχθεί πως οι Ερυθρόλευκοι έχουν στον πάγκο τους παίκτες – διαμάντια. Ακόμη σωστότερα, στη «χρυσή» τους ακαδημία έχουν παιδιά που θέλουν και μπορούν να φτάσουν μακριά. Η ιστορία του Σαββάτου το αποδεικνύει…