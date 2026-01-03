Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 3-0 του ΟΦΗ στην παράταση, σε έναν τελικό γεμάτο ένταση και συγκινήσεις, και κατέκτησαν τον πέμπτο τίτλο τους στη διοργάνωση. Η νίκη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αποφασιστικότητα της ομάδας, ενώ στέλνει ισχυρό μήνυμα για τη συνέχεια της σεζόν.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο κόσμος που βρέθηκε στις κερκίδες υποδέχθηκε με ενθουσιασμό τον πρόεδρο της ομάδας, Βαγγέλη Μαρινάκη, αποθεώνοντάς τον για τη συνεχή στήριξη του στην ομάδα. Οι φίλαθλοι πανηγύρισαν μαζί του, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του στην ενίσχυση του Ολυμπιακού και τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου, ικανό να κατακτά τίτλους σε όλες τις διοργανώσεις.

Η αποθέωση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ αποτελεί την έμπρακτη αναγνώριση των προσπαθειών του και δείχνει τη στενή σχέση που διατηρεί με τον κόσμο, ο οποίος συνεχίζει να στηρίζει με πάθος τους «ερυθρόλευκους» σε κάθε επιτυχία τους.