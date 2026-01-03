Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup, φτάνοντας τους 338 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα και σημειώνοντας το πέμπτο του τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Εννέα μήνες μετά τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, οι Πειραιώτες επικράτησαν ξανά του ΟΦΗ σε τελικό, αυτή τη φορά με 3-0 στην παράταση του Παγκρητίου, και κατέκτησαν το Betsson Super Cup. Με αυτή τη νίκη, το ποδοσφαιρικό τμήμα έφτασε τους 84 τίτλους στην ιστορία του, ενώ συνολικά ο Ολυμπιακός μετρά πλέον 338 τίτλους σε όλα τα ομαδικά αθλήματα από την αρχή της φετινής σεζόν.

Η λίστα με τους τίτλους του Ολυμπιακού: