Το Betsson Super Cup βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Παγκρήτιο στάδιο, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να διεκδικούν την πρώτη κούπα της φετινής χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έκανε μία ανάρτηση μέσω του «X», ανεβάζοντας βίντεο από την ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει 7.000 οπαδοί των Πειραιωτών και γράφοντας την εξής λεζάντα «Θρύλε η Κρήτη το δεύτερό σου σπίτι».

Μία υπέροχη ατμόσφαιρα από τους υποστηρικτές των δύο ομάδων και ένα ματς-γιορτή, χωρίς να έχει δημιουργηθεί το παραμικρό επεισόδιο από τους χιλιάδες οπαδούς που βρίσκονται στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από τις κερκίδες και των δύο οπαδών

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα