«Ερυθρόλευκος» ο πρώτος τίτλος της φετινής σεζόν. Ο Ολυμπιακός με γκολ των Ταρέμι (96’), Καλογερόπουλου (107’) και Γιαζίτζι (113’), επικράτησε του ΟΦΗ στον τελικό του Betsson Super Cup, που πραγματοποιήθηκε στο Παγκρήτιο, με 3-0 και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο, για 5η φορά στην ιστορία του.

Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι από τους Κρητικούς και είχαν αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα γκολ, με τον Καλογερόπουλο να μπαίνει ως αλλαγή στο 88’ και να εξελίσσεται σε x-factor για τους Ερυθρόλευκους, καθώς κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 και λίγο αργότερα με κεφαλιά «κλείδωσε» το τρόπαιο για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Γιαζίτζι, με τον Τούρκο μεσοεπιθετικό να μπαίνει αλλαγή στο 110’ και τρία λεπτά αργότερα να σκοράρει με ωραίο διαγώνιο σουτ για το 3-0. Οι Πειραιώτες μετά τη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ, πρόσθεσαν ένα ακόμα Σούπερ Καπ στη συλλογή τους (1980, 1987, 1992, 2007, 2026) και μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στο 2026.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Μουζακίτης και Έσε ήταν οι δύο στα χαφ, με τους Μάρτινς, Τσικίνιο και Ποντένσε πίσω από τον Ταρέμι. Από την άλλη πλευρά, ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον ΟΦΗ με τους: Χριστογεώργο, Κρίζμανιτς, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Γκονθάλεθ, Αποστολάκη, Ανδρούτσο, Χατζηθεοδωρίδη, Σενγκέλια, Νους και Σαλσέδο.

Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη τελική στο παιχνίδι, με τον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Την ίδια κατάληξη είχε και το δυνατό σουτ που έκανε ο Μπιανκόν στο 12’, με τον δυνατό αέρα να δυσκολεύει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων.

Στο 24’ ο ΟΦΗ απείλησε με τον Σαλσέδο, αλλά ο Τζολάκης του είπε «όχι» με μια σπουδαία απόκρουση. Μετά από γύρισμα που έγινε από αριστερά από τον Χατζηθεοδωρίδη, ο Σαλσέδο βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και σούταρε, αλλά ο διεθνής πορτιέρο απέκρουσε εντυπωσιακά με το αριστερό πόδι και κράτησε το μηδέν.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός απάντησε στην ευκαιρία του ΟΦΗ με τον Μπιανκόν, αλλά ο Χριστογεώργος μπλόκαρε, μετά το ψαλιδάκι που έκανε ο Γάλλος σέντερ μπακ. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μουζακίτης έκανε το δυνατό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας της κρητικής ομάδας απέκρουσε σε κόρνερ.

Ακυρώθηκε γκολ του Ολυμπιακού

Στο 36’ ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Μουζακίτη, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επικίνδυνο παίξιμο του Ταρέμι, πριν η μπάλα φτάσει στον νεαρό μέσο. Μια απόφαση που προκάλεσε την οργή του «ερυθρόλευκου» πάγκου και των παικτών της ομάδας του μεγάλου λιμανιού, με τους Πειραιώτες να ζητούν από τον διαιτητή να μετρήσει το τέρμα του 19χρονου χαφ. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των νταμπλούχων, όμως, το γκολ ακυρώθηκε. Δύο λεπτά αργότερα (38’) ο Ταρέμι έπεσε στην περιοχή του ΟΦΗ, μετά από μαρκάρισμα του Κρίζμανιτς, αλλά ο Τσακαλίδης έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Στο 44’ ο Μουζακίτης σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα κόντραρε και ο Χριστογεώργος μπλόκαρε. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ με τον Ρέτσο, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε σε κόρνερ, μετά την κεφαλιά του έμπειρου σέντερ μπακ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να απειλεί στο 47’ με τον Μουζακίτη και στο 55’ με τον Τσικίνιο. Στην πρώτη περίπτωση, όμως, η εκτέλεση φάουλ του νεαρού άσου έφυγε άουτ, ενώ στη δεύτερη το σουτ του Πορτογάλου κόντραρε και η μπάλα βγήκε κόρνερ.

Στο 63’ ο Ζέλσον έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Χριστογεώργος απέκρουσε και στη συνέχεια ο Κωστούλας έδιωξε σε κόρνερ. Δέκα λεπτά αργότερα (73’), ο Ροντινέι σέντραρε από δεξιά, ο Χριστογεώργος απέκρουσε, ο Ζέλσον πήρε το ριμπάουντ και έκανε με τη μία το σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ μπλόκαρε. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Ποντένσε βρήκε χώρο και σούταρε, αλλά ο πορτιέρο της κρητικής ομάδας μπλόκαρε και πάλι.

Την ίδια κατάληξη είχε επίσης το σουτ του Έσε στο 85’, αλλά και το αντίστοιχο του Ταρέμι στο 86’, ενώ στο 87’ ο ΟΦΗ απείλησε με τον Φούντα. Ο άσος της κρητικής ομάδας σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη.

Μετά τη φάση του Φούντα, ο Μεντιλίμπαρ έκανε την πρώτη του αλλαγή και μάλιστα ήταν αναγκαστική, με τον Καλογερόπουλο να παίρνει τη θέση του τραυματία Μπιανκόν.

Στο 90+3’ ο τεχνικός του Ολυμπιακού έκανε και δεύτερη αλλαγή, με τον Γιάρεμτσουκ αντί του Τσικίνιο. Δύο λεπτά αργότερα (90+5’) ο Ροντινέι εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι έξω από την περιοχή του ΟΦΗ, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 90+9’ οι Πειραιώτες σκόραραν με τον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ, πριν την πάσα στον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, με το παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση.

Ταρέμι και 1-0!

Πριν την έναρξη του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης ο Μεντιλίμπαρ έριξε στο παιχνίδι τον Κοστίνια αντί του Ροντινέι και στο 93 οι Ερυθρόλευκοι κέρδισαν πέναλτι σε αγκωνιά του Κωστούλα στον Καλογερόπουλο. Ο Ταρέμι στο 96’ εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Τρία λεπτά αργότερα (99’) ο Τζολάκης έκανε μεγάλη απόκρουση, σε τετ α τετ με τον Ισέκα. Ο άσος του ΟΦΗ βγήκε ταχύτατα στην κόντρα και σούταρε, αλλά ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών του είπε «όχι» και κράτησε το 1-0.

2-0 με τον Καλογερόπουλο

Στο 106’ ο Μεντιλίμπαρ έβαλε τον Νασιμέντο αντί του Ταρέμι και στο 107’ ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 με κεφαλιά του Καλογερόπουλου, μετά από εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη.

Στο 110’ ο Βάσκος τεχνικός των Πειραιωτών έριξε στο παιχνίδι τον Γιαζίτζι αντί του Ζέλσον και τρία λεπτά αργότερα ο Τούρκος με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 3-0, με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό να βάζει το κερασάκι στην… τριώροφη τούρτα των Πειραιωτών. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 3-0 και να κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η επιμονή του Ολυμπιακού. Ο ΟΦΗ το πάλεψε και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, αλλά οι Ερυθρόλευκοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 96’ βρήκαν το γκολ που τους έδωσε το προβάδισμα. Στη συνέχεια σκόραραν άλλα δύο για το τελικό 3-0.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Καλογερόπουλος. Ο νεαρός σέντερ μπακ μπήκε ως αλλαγή στο 88’ όταν τραυματίστηκε ο Μπιανκόν και άλλαξε το παιχνίδι, καθώς κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 και σκόραρε για το 2-0.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Κωστούλας. Ο νεαρός άσος του ΟΦΗ έκανε σπουδαίο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια του Betsson Super Cup και έδωσε μεγάλες μάχες με τους επιθετικούς του Ολυμπιακού, αλλά στην αρχή της παράτασης έκανε το πέναλτι που έκρινε ουσιαστικά τον τελικό.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Η διαιτησία του Τσακαλίδη προκάλεσε εκνευρισμό στους Ερυθρόλευκους, που είχαν πολλά παράπονα από τον διεθνή ρέφερι. Ειδικά στη φάση του 36ου λεπτού, όταν ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Μουζακίτη για επικίνδυνο παίξιμο του Ταρέμι, πριν η μπάλα φτάσει στον νεαρό μέσο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Οι Ολλανδοί Πάουλους Χούμπερτους Μάρτινους Βαν Μπόεκελ (VAR) και Ρίτσαρντ Βιλέλμους Μαρία Μάρτενς (AVAR) συμφώνησαν με τον διαιτητή Τσακαλίδη στη φάση του 36ου λεπτού, ενώ στη συνέχεια με χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ ακύρωσαν γκολ των Ζέλσον και Γιάρεμτοσυκ.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ταρέμι 96’, Καλογερόπουλος 107’, Γιαζίτζι 113’

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (88′ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Ροντινέι (91′ Κοστίνια), Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς (110′ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (90+2′ Γιάρεμτσουκ), Ποντένσε (102′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (106′ Νασιμέντο)

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας (106′ Νέιρα), Λαμπρόπουλος (106′ Πούγγουρας), Χατζηθεοδωρίδης (68′ Μπαΐνοβιτς), Γκονθάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (83′ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (68′ Φούντας – 90+5′ Ισέκα), Σαλσίδο