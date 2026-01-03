Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο και κατέκτησε το Betsson Super Cup για τη σεζόν 2025-26.

Η πρώτη κούπα της χρονιάς κατέληξε σε «ερυθρόλευκα» χέρια, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να κατακτάει το τρόπαιο και πλέον να στοχεύει στη διατήρηση των σκήπτρων του σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Με αυτόν τον τίτλο ο Ολυμπιακός έφτασε συνολικά τα πέντε στη διοργάνωση του Betsson Super Cup και παραμένει πολυνίκης του θεσμού, καθώς ακολουθούν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ με τρεις και δύο κούπες αντίστοιχα.

Ολυμπιακός 5 τρόπαια: 1979-1980, 1987-1988, 1992-1993, 2007-2008, 2025-2026

Παναθηναϊκός 3 τρόπαια: 1988-1989, 1993-1994, 1994-1995

ΑΕΚ 2 τρόπαια: 1989-1990, 1996-1997

